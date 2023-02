Consulenza SEO e digital marketing: come promuovere un brand nei motori di ricerca

Febbraio 14, 2023

(Adnkronos) – Milano, 14/02/2023 – La Search Engine Optimization (SEO) è un elemento cruciale per la promozione di un brand online. Attraverso tecniche di ottimizzazione del sito web e del suo contenuto, la SEO aiuta a migliorare la visibilità e la rintracciabilità del brand sui motori di ricerca. Questo incrementa il traffico organico al sito web, migliorare la fiducia e l’autorità del brand e massimizza la conversione dei clienti potenziali in clienti effettivi.

La SEO è fondamentale per moltiplicare le opportunità di business online, poiché gli utenti che cercano prodotti o servizi simili a quelli offerti dall’azienda saranno in grado di trovarla più facilmente. Inoltre, la SEO aiuta a costruire la reputazione del brand, poiché i motori di ricerca tendono a premiare i siti web che forniscono contenuti di qualità e rilevanti per gli utenti. Questo a sua volta contribuisce a un aumento della fiducia e della credibilità del brand.

Consulente SEO: la figura professionale indispensabile per ottenere risultati

Per comprendere il ruolo di un consulente SEO, è bene capire prima di tutto che cosa si intende quando si parla di posizionamento di un sitoweb. Google, il motore di ricerca più diffuso e utilizzato nel mondo, dispone di un complesso algoritmo, la cui funzione è quella di creare e aggiornare l’ordine dei siti web che compaiono come risultato di una ricerca. Ovviamente, l’obiettivo più ambito è quello di vedere il sito della propria azienda collocato ai primi posti, i più visitati da chi sta cercando qualcosa utilizzando internet.

La consulenza SEO consiste in uno studio approfondito dell’azienda da promuovere, degli obiettivi predefiniti e dei competitors, lavorando in sinergia su diversi elementi, dalla creazione dei contenuti del sito, alla scelta delle parole chiave, a quelle che sono le caratteristiche puramente tecniche. Raggiungere i primi posti nelle ricerche Google significa ottenere un numero molto elevato di contatti e, di conseguenza, non solo di potenziali clienti ma anche di clienti effettivi. Senza tralasciare il fatto che un sito efficiente e accessibile rappresenta anche un ottimo strumento per la fidelizzazione dei clienti già acquisiti.

La SEO incrementa le vendite, anche in ambito territoriale

Attraverso la presenza sul web è possibile non solo attirare il traffico verso il proprio e-commerce, ma anche a livello territoriale aumentare le vendite: i progetti di Local Seo, in particolare, sono mirati proprio a rendere più visibile la propria azienda nella zona in cui è situata, o comunque in una determinata area geografica.

In un progetto di marketing digitale, la geolocalizzazione costituisce un elemento indispensabile per far conoscere un’azienda nell’area geografica di riferimento, e rappresenta un valido supporto anche per gli utenti stessi di internet, alla ricerca di un’azienda o di un professionista collocati in una zona precisa.

In pratica, grazie all’intervento di un consulente SEO qualificato, è possibile elaborare una strategia di geolocalizzazione che consenta di ottenere un ottimo posizionamento su Google in merito alle ricerche relative al territorio definito in partenza. Questa tecnica permette di visualizzare direttamente i risultati di una ricerca su Google proprio in riferimento alla collocazione geografica.

Progetti completi di SEO Marketing

Per un’azienda, possedere un sito web o un e-commerce senza ricevere un flusso continuo e consistente di visitatori, è da considerarsi un investimento inutile e addirittura controproducente: l’intervento di un consulente SEO è indispensabile per usufruire di tutti i vantaggi che un sito accessibile e funzionale può offrire, attraverso la progettazione e realizzazione di una strategia di marketing efficace.

Grazie alla consulenza SEO, è possibile ottimizzare il proprio sito, renderlo visibile e raggiungere un posizionamento eccellente, in maniera tale da incrementare il traffico e valorizzare il brand. Per ottenere un riscontro positivo nelle ricerche online occorre rendere il sito veloce e performante, facile da trovare e da consultare, ma anche interessante e originale, ottimizzando gli aspetti legati alla navigazione e alla qualità dei contenuti.

Come si svolge una consulenza SEO

L’intervento di un consulente SEO può variare in relazione al progetto da realizzare, ai risultati che si desidera ottenere e al settore di riferimento. Ad esempio, quando il mercato è piuttosto difficile, come avviene ad esempio nell’ambito della moda o della bellezza, riuscire a posizionare un sito o uno store online ai primi posti di Google richiede uno studio particolarmente approfondito.

Christian Cilli (SEO Leader), il consulente SEO di fiducia

Laureato in Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano e con una comprovata esperienza accumulata negli anni nel campo del Digital Marketing e una profonda conoscenza nell’ottimizzazione per i motori di ricerca, Christian Cilli, fondatore di SEO Leader, è il consulente SEO dal talento riconosciuto e certificato nella gestione di progetti di Digital Marketing finalizzati al posizionamento su Google e negli altri Search Engine.

Professionista esperto e affidabile, è il partner ideale per le aziende intenzionate ad incrementare la propria visibilità online e raggiungere i propri obiettivi di business. Con la sua capacità di analizzare e comprendere le esigenze del cliente e di tradurle in strategie di marketing vincenti, Christian Cilli è in grado di garantire risultati tangibili e duraturi.

