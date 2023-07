Consulenza SEO: Fattoretto Agency, da oltre 20 anni una specializzazione che porta risultati reali

Luglio 11, 2023

(Adnkronos) – Milano, 11 Luglio 2023 – Fattoretto Agency, l’agenzia SEO di Massimo Fattoretto, è impegnata per portare un incremento di visibilità, coniugando la propria metodologia con la strategia dei clienti per massimizzare utili e fatturato. L’agenzia ha creato nel corso degli ultimi anni team dedicati a tutte le attività complementari necessarie per velocizzare i risultati SEO, come Content Marketing, Digital PR e Analytics.

Il metodo di lavoro di Fattoretto Agency costituisce unpotente acceleratore di risultati. Attraverso anni di attività, l’agenzia ha acquisito una competenza SEO internazionale d’eccellenza, impegnandosi quotidianamente per migliorare le performance dei clienti.

Le strategie SEO proposte si integrano armonicamente con attività di Digital PR, che coinvolgono le principali testate giornalistiche nazionali, e con l’analisi di dati (Analytics), per ottimizzare il percorso di conversione degli utenti. Tutte queste aree formano un unico mosaico, sviluppato in base alle esigenze specifiche del cliente e gestito interamente da risorse interne: dalla migrazione SEOall’audit SEO.

Il core business della Fattoretto Agency comprende vari servizi di consulenza SEO, tra cui audit SEO, analisi dei competitor, consulenza per mercati russi, SEO internazionale e analisi LOG Web Server. A questi si aggiungono servizi di Digital PR e Analytics, fondamentali per misurare la SEO e ottimizzare le campagne.

Il posizionamento sui motori di ricerca è essenziale per intercettare le ricerche degli utenti in tutte le fasi di acquisto, da quella di riconoscimento (Awareness) a quella di fidelizzazione (Retention) e promozione (Advocacy). I risultati dell’attività SEO sono visibili in genere dopo 5-6 mesi.

L’agenzia fornisce un supporto efficace e costante nel tempo, essenziale per le attività di posizionamento organico che richiedono dedizione. Le attività di consulenza includono l’analisi tecnica SEO Audit, che identifica le criticità del sito e-commerce del cliente e propone le relative soluzioni.

Oltre alla consulenza on-site, l’agenzia offre servizi off-site, come Link building, Brand Building e Digital PR, fondamentali per trasmettere valore e autorità al sito web del cliente. Infine, le attività di monitoraggio e generazione di report servono per misurare l’efficacia della consulenza.

In sintesi, l’approccio strategico di Fattoretto Agency è ideale per le aziende che cercano un partner esperto e affidabile per migliorare la loro visibilità online e incrementare il loro business.

Per ulteriori informazioni https://fattoretto.agency/

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency