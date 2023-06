Contact Italia protagonista all’Intersolar Europe: eccellenza nel montaggio fotovoltaico per il mercato globale

Giugno 8, 2023

(Adnkronos) – Dal 14 al 16 giugno, durante la manifestazione fieristica di Monaco di Baviera, l’azienda pugliese presenterà i nuovi prodotti per il pubblico estero. In programma il potenziamento della rete logistica con tre nuove sedi.

Bari, 8 giugno 2023. Contact Italia, leader nella produzione e distribuzione di sistemi di montaggio per impianti fotovoltaici, si sta preparando per la partecipazione alla fiera internazionale Intersolar, dedicata al settore dell’industria solare.

«Siamo una delle poche aziende italiane a occupare una posizione di rilievo in questo evento, il che testimonia il nostro impegno costante sia a livello nazionale che internazionale. La partecipazione attiva alla manifestazione in Germania conferma il valore del nostro lavoro nel settore e l’apprezzamento che abbiamo ricevuto nel corso degli anni. È un’opportunità fondamentale per rimanere al passo con le ultime tendenze del mercato europeo e sfruttare appieno le straordinarie opportunità offerte da una manifestazione di tale portata.

Questa presenza ci permette di consolidare la nostra posizione internazionale, ampliare le partnership con altre realtà e creare nuove sinergie con i distributori esteri. Inoltre, promuovendo attivamente il know-how italiano che caratterizza i nostri prodotti e servizi, stiamo contribuendo alla diffusione dell’eccellenza made in Italy nel settore», spiega Pietro Antonio Maggi, Ceo dell’azienda Altamurana che dal 2007 progetta e sviluppa sistemi di fissaggio per impianti fotovoltaici.

Durante l’evento, Contact Italia presenterà le sue soluzioni di montaggio all’avanguardia, primo fra tutti il sistema TILT: «È il nostro prodotto di punta per il mercato estero e si distingue per la sua versatilità e semplicità di installazione grazie all’utilizzo di un numero ridotto di componenti. È stato appositamente progettato per adattarsi ai tetti industriali con lamiera grecata curva o piana (per il cambio di inclinazione rispetto a quello della falda), la caratteristica del sistema è l’adattamento dei piani di posa del modulo fotovoltaico garantendone la complanarità e la corretta installazione dei morsetti di bloccaggio. Questa flessibilità offre una vasta gamma di possibilità applicative e permette di ottenere prestazioni ottimali: il sistema si adatta in modo intelligente alle dimensioni dei moduli, contribuendo così a massimizzare l’efficienza globale dell’impianto fotovoltaico», illustra Nicola Pio Tubito, direttore commerciale della divisione solare.

La continua evoluzione e la ricerca di prodotti innovativi sono parte integrante del percorso di crescita dell’azienda pugliese, che sta potenziando la propria rete logistica con l’apertura di tre nuove sedi operative.

«Si tratta di hub logistici di dimensioni considerevoli – conclude Maggi – appositamente concepiti e progettati per gestire in modo efficiente e tempestivo l’organizzazione e la distribuzione dei nostri prodotti in tutta Italia, comprese le isole. Le tre nuove sedi, situate nelle Marche, in Lombardia e in Basilicata, permetteranno di garantire consegne tempestive e un supporto ancora più efficiente, in risposta alle esigenze specifiche di un settore in continua evoluzione. L’apertura di queste nuove sedi sottolinea il nostro impegno nel fornire un servizio completo e di alta qualità ai nostri partner, consolidando ulteriormente la nostra presenza sul mercato come punto di riferimento per distributori e installatori in tutta Italia».

L’impegno di Contact Italia per promuovere una transizione energetica sostenibile è evidente e tangibile. Il settore fotovoltaico sta vivendo una cruciale crescita a livello globale, e l’azienda si è posizionata strategicamente per cogliere le opportunità di mercato. Ha rinsaldato la sua presenza in Europa orientale, Albania, Croazia e sta espandendosi verso nuovi mercati come Francia, Germania e Olanda. Contact Italia si conferma come partner affidabile per installatori e distributori di materiale fotovoltaico, offrendo soluzioni innovative e guidando l’industria verso un futuro energetico sostenibile.

