Continua il successo del lancio di AIDE, l’ultima linea di robot Deenova, con l’aggiudicazione di un nuovo contratto con l’ospedale di Longjumeau in Francia

Luglio 14, 2023

MILANO, Italia , 14 luglio 2023 /PRNewswire/ — Deenova, il fornitore leader indiscusso di soluzioni innovative per l’automazione farmaceutica nelle strutture sanitarie, è lieta di annunciare la recente acquisizione del contratto con l’ospedale di Longjumeau in Francia, che rappresenta un’altra pietra miliare nel successo del lancio dell’innovativa linea AIDE. Il contratto include l’implementazione di un AIDE-CUT, l’impareggiabile robot automatizzato di Deenova per il riconfezionamento dei farmaci in dose unitaria, e di un AIDE-PICK, il più innovativo robot automatizzato per la dispensazione della terapia del paziente.

La linea AIDE ridefinisce la tecnologia di automazione farmaceutica per dose unitaria, massimizzando l’efficienza operativa e garantendo la completa tracciabilità dei farmaci. Automatizzando la loro gestione, il Longjumeau Hospital vuole aumentare in modo significativo la sicurezza del circuito dei farmaci all’interno dell’ospedale e di conseguenza ridurre il rischio di errori e migliorare l’accuratezza della somministrazione dei farmaci, con conseguenti benefici per i pazienti. Le rivoluzionarie soluzioni della linea AIDE semplificano inoltre il processo di erogazione della terapia, gestiscono automaticamente gli ordini di farmaci e alleggeriscono il carico del personale sanitario, in particolare dei tecnici della farmacia e degli infermieri.

“Siamo entusiasti di essere stati scelti dall’ospedale di Longjumeau per migliorare la governance della gestione dei farmaci con la nostra linea di prodotti AIDE”, ha esclamato Loic Bessin, managing director di Deenova France. “La riuscita implementazione dei robot AIDE-CUT e AIDE-PICK ottimizzerà i processi di preparazione della dose unitaria e di dispensazione della terapia, riducendo al minimo gli errori e migliorando la sicurezza del paziente”

L’ospedale di Longjumeau è parte del gruppo ospedaliero Nord-Essonne (GHNE) ed è noto per la sua eccellenza nel fornire un’ampia gamma di servizi sanitari, tra cui terapia intensiva e chirurgia, supportati da attrezzature tecniche all’avanguardia.

“Il successo del lancio della linea di prodotti AIDE di Deenova in Francia è un risultato promettente per il gruppo”, ha dichiarato Christophe Jaffuel, Chief Commercial Officer del Gruppo Deenova. “Siamo contenti della risposta molto positiva e dell’adozione delle soluzioni AIDE e questo successo getta una solida base per i nostri sforzi futuri. Con diversi progetti già in cantiere in tutta Europa, crediamo nell’impatto trasformativo che la linea AIDE avrà sulla gestione dei farmaci e sulla cura del paziente.”

Le soluzioni di automazione di Deenova hanno ottenuto riconoscimenti in tutta Europa per l’ottimizzazione della tracciabilità “closed loop” dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata su tecnologia RFID, e per il miglioramento della sicurezza dei pazienti nelle strutture sanitarie di tutto il mondo. L’azienda offre una gamma completa di tecnologie innovative progettate per ridurre gli errori terapeutici e ottimizzare l’efficienza del flusso di lavoro. L’impegno dell’azienda per l’innovazione, unito alla sua dedizione nel fornire un servizio clienti eccezionale, l’ha resa un partner fidato nel settore sanitario, presente in quasi 100 ospedali di sette paesi europei.

