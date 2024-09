Conto alla rovescia per lo show di Giacobazzi!

11 Settembre 2024

(Adnkronos) – Sabato 14 settembre l’ultimo appuntamento estivo a Mirabilandia

Ravenna, 11 settembre 2024 – Si chiude con grandi risate la programmazione degli eventi estivi a Mirabilandia. Sabato 14 settembre l’appuntamento è con la contagiosa comicità di Giuseppe Giacobazzi. L’artista romagnolo sarà il protagonista di uno spettacolo comico che porterà sul palco del Parco divertimenti più grande d’Italia un best of dei suoi sketch per una serata da “…pavura”.

Il comico più “sburone” della Romagna – nato nella provincia di Ravenna e cresciuto a Bologna – che grazie alla partecipazione a programmi come Zelig e Zelig Off si è fatto conoscere ed amare dal pubblico di tutta Italia, regalerà alle 21.30 un evento imperdibile.

Mirabilandia ti aspetta per una serata “da pavura”!

Dalle ore 17.00 sarà attiva una speciale promozione con entrata al Parco – evento incluso – da soli €9,90. Chiusura speciale alle ore 23.00.

Per maggiori informazioni: mirabilandia.it