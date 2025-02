Contributi alle imprese: oltre 100 aziende all’evento di Finera a Padova, cuore pulsante dell’imprenditoria

7 Febbraio 2025

– Milano, 7 Febbraio 2025. Lo scorso 6 febbraio, presso l’hotel Four Points di Padova, si è tenuto il workshop “Contributi e Bandi 2025” organizzato da Finera, azienda specializzata in finanza agevolata e aziendale. Un evento che ha richiamato oltre 100 aziende interessate a scoprire le nuove opportunità di finanziamento per il prossimo anno. Alla guida dell’incontro Giordano Guerrieri (CEO di Finera) e Moira Mazzone (Responsabile finanza agevolata in Finera), che hanno condiviso con i partecipanti analisi dettagliate e strategie per accedere con successo a contributi, bandi nazionali e regionali.

Finera ha scelto la città di Padova come prima tappa di questo tour formativo per l’importanza strategica della città, che “rappresenta un cuore pulsante dell’imprenditoria veneta, chiudendo il 2024 con una crescita del numero di imprese dello 0,8%. Questa crescita è ulteriore dimostrazione di quanto il Veneto sia una delle regioni più dinamiche d’Italia, con ben 418.367 imprese attive in settori differenti, che spaziano dal manifatturiero all’innovazione tecnologica, fino al turismo e ai servizi. Tuttavia, a fronte di un tessuto imprenditoriale così vivo, in Veneto i prestiti alle imprese sono calati del 7,4%, con un -8,2% per le PMI e un drastico -12% per il settore artigiano, aggravando le difficoltà di accesso al credito. Questa stretta sul credito da parte delle banche sta marginalizzando le PMI ed è dunque cruciale l’accesso a contributi e bandi per sostenerne la crescita e la competitività.”

Ha spiegato Giordano Guerrieri.

Il workshop ha evidenziato come il 2025 si presenti ricco di opportunità per le imprese italiane. Tra le misure più interessanti illustrate:

Fondo Nuove Competenze: Le domande apriranno il prossimo 10 febbraio e il fondo è finalizzato a sostenere le imprese che investono nella formazione e riqualificazione dei propri dipendenti.

Nuova Sabatini: Un classico sempre attuale, con incentivi per l’acquisto di beni strumentali.

Contributi a Fondo Perduto: Stanziati grazie ai fondi del PNRR, rappresentano un’opportunità importante per molte realtà imprenditoriali.

Bandi della Regione Veneto: Tra cui spiccano quelli per la partecipazione a fiere internazionali, fondamentali per l’espansione sui mercati esteri.

In totale, sono attualmente oltre 600 i bandi aperti e più di 100 quelli di prossima apertura, offrendo una varietà di soluzioni adatte a ogni esigenza imprenditoriale.

Le difficoltà che le imprese incontrano nell’accesso ai fondi

Nonostante le numerose opportunità, molte PMI incontrano difficoltà nell’accedere ai finanziamenti. Le principali sfide emerse durante il workshop includono:

Complessità delle procedure: Ogni bando richiede documentazione specifica, tempistiche precise e una conoscenza tecnica approfondita.

Mancanza di strutture dedicate: Molte PMI non dispongono di un team interno specializzato in finanza agevolata, rischiando di perdere occasioni preziose.

Scarsa conoscenza degli strumenti disponibili: Spesso le imprese ignorano quali misure siano adatte alle proprie esigenze o credono erroneamente che i fondi siano riservati solo alle grandi aziende

Il workshop è stata occasione per confermare ulteriormente la mission principale di Finera: colmare il gap informativo e guidare le imprese nel processo di accesso ai finanziamenti, dalla scelta del bando più adatto fino alla presentazione della domanda. Un supporto fondamentale in un contesto economico in continua evoluzione, dove la capacità di cogliere le giuste opportunità può fare la differenza per la crescita e la competitività delle aziende italiane.

Per maggiori informazioni

Finera S.r.l. Società Benefit | Sede operativa: Via S. Gregorio 55 – 20124 Milano