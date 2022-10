ControCorrente di IBL Banca: 2% lordo di interesse su tutte le somme libere. Imposta di bollo a carico della Banca. Primi sei mesi, canone gratis e dopo basta una giacenza sopra 5 mila euro per avere canone zero

Ottobre 13, 2022

(Adnkronos) – Roma, 13/10/2022. Una promozione esclusiva per nuovi clienti che apriranno ControCorrente entro il 31 dicembre 2022: fino al 30 giugno 2023 tasso annuo lordo al 2% su tutte le somme libere e canone zero per i primi sei mesi. Poi, basta una giacenza superiore a 5.000 euro per scontare il canone fino a zero con il pacchetto Semplice.

In più, per tutto il 2023 l’imposta di bollo è a carico di IBL Banca.

ControCorrente è il conto corrente di IBL Banca che si distingue perché riconosce gli interessi, prevede condizioni particolarmente convenienti e offre servizi digitali di ultima generazione.

Un conto corrente che non solo offre tutto il necessario per gestire l’operatività quotidiana e le più avanzate funzionalità online, ma che remunera anche.

Approfittando della nuova ed esclusiva promozione valida fino al 31 dicembre 2022, sarà possibile per i nuovi clienti ottenere il 2% di interesse lordo su tutte le somme libere fino al 30 giugno 2023, indipendentemente dalla giacenza sul conto. In seguito, la remunerazione potrà raggiungere lo 0.30%, in base alla giacenza media annua. Inoltre, l’imposta di bollo sarà a carico della banca fino al 31/12/2023.

ControCorrente è disponibile in quattro pacchetti da scegliere in base alle proprie esigenze: Semplice, Particolare, Originale e Straordinario.

Il canone è gratis per i primi sei mesi. Poi, oltre a essere compensato grazie agli interessi garantiti, può essere scontato e anche ridotto a zero con una giacenza media mensile superiore a 5.000 euro oppure attivando servizi e prodotti aggiuntivi.

Il pacchetto Semplice, per esempio, ha un costo mensile di 1 euro e basta una giacenza media mensile superiore a 5.000 euro per scontare il canone di 1 euro e quindi azzerarlo.

ControCorrente è completo di servizi innovativi per gestire in totale tranquillità tutte le operazioni quotidiane anche via mobile con l’App IBL E-Bank Mobile. Grazie a Plick e Bancomat Pay, effettuare bonifici, inviare denaro e pagare online è più semplice. Oltre alla carta di debito compresa nel canone, si possono richiedere altre carte (prepagata, debito internazionale o due tipi di carte di credito) in base al pacchetto scelto, associabili ai più moderni sistemi di pagamento da smartphone, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

ControCorrente offre la possibilità di richiedere in filiale Telepass per spostarsi in tutta Italia senza doversi preoccupare dei pagamenti: l’addebito dei pedaggi e di altri servizi legati alla mobilità avviene direttamente sul conto.

ControCorrente può essere aperto nelle filiali IBL Banca o comodamente da casa sul sito www.controcorrente.it, anche effettuando il riconoscimento con Spid.

