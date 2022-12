Convention aziendale per la Maldarizzi Automotive

Dicembre 20, 2022

(Adnkronos) – Un evento in presenza all’insegna del cambiamento, dopo tre anni di incontri virtuali

Bari, 20 dicembre 2022. Cambiamento, consapevolezza, cooperazione e appartenenza: sono stati i concetti protagonisti della convention aziendale della Maldarizzi Automotive. Domenica 18 dicembre, oltre 300 dipendenti dell’azienda si sono riuniti da “AncheCinema” per guardare insieme il “film” dell’anno che sta volgendo al termine e vivere un momento di unione. “È stato un 2022 impegnativo – ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi – e la transizione in corso prevede di valutare un cambiamento repentino”.

Tra gli obiettivi raggiunti nel 2022 l’apertura a Lecce e l’acquisizione di nuovi brand; Maldarizzi Automotive, inoltre, si conferma al 19esimo posto tra i Top50 Dealer in Italia e il primo per il Sud Italia.

Il welfare aziendale resta un punto fermo della Maldarizzi Automotive, che ha messo in atto un importante bonus rispetto al momento economico del settore per contrastare il caro energia e l’inflazione.

Nel corso della serata sono stati presentati i rendering della nuova sede, un progetto a misura d’uomo per essere sempre più centrati sul benessere delle persone.

Quaranta nuove risorse umane entrate nel 2022 sono state presentate a tutta la popolazione aziendale.

Dopo 3 anni di incontri virtuali finalmente è tornata la convention in presenza, un rito di socialità aziendale consolidato nel gruppo per festeggiare qualche giorno prima del Natale, perché la magia può essere ogni giorno, non solo il 25 dicembre, soprattutto quando si fa gioco di squadra.

Contatti: https://www.maldarizzi.com/