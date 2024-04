Coppa Italia – Juventus, qualificazione a un passo ma la Lazio ci crede: biancocelesti in finale a 7,50 su Sisal.it

22 Aprile 2024

(Adnkronos) – Roma, 22 aprile 2024 – C’è chi vede, a portata di mano, la finale numero 22 della sua storia in Coppa Italia. Chi, al contrario, sogna una rimonta che sarebbe epica per poi giocarsi il titolo nel proprio stadio. Domani sera, all’Olimpico, va in scena la semifinale di ritorno tra Lazio e Juventus con i bianconeri che partono dal doppio vantaggio conseguito allo Stadium e vedono il traguardo a portata di mano. Ma i ragazzi di Tudor cercano l’impresa per dare una sterzata a una stagione complicata. Sfida numero 27 in Coppa Italia con i bianconeri che hanno una striscia aperta di cinque vittorie consecutive. Gli esperti Sisal vedono la Juventus favorita a 2,50 contro il 2,90 della Lazio mentre il pareggio è offerto a 3,20. L’ipotesi che la gara si protragga ai supplementari è data a 9,25 mentre una soluzione ai calci di rigore pagherebbe 16 volte la posta. Forbice ampia anche per il passaggio turno: Juventus a quota rasoterra, 1,08, l’impresa della Lazio, invece, si gioca a 7,50. L’andata, allo Stadium, si è chiusa 2-0 per i bianconeri: lo stesso risultato esatto, domani sera, è offerto a 11,50 mentre quello in favore dei padroni di casa a 14. Sia Tudor che Allegri, i quali si conoscono molto bene, dovranno fare attenzione alla loro foga perché un’ammonizione per uno dei due allenatori è in quota a 4,00.

Ciro Immobile, non al meglio, vuole fare un regalo ai suoi tifosi magari stappando la partita come primo marcatore, ipotesi in quota a 6,75. Al suo fianco agirà nuovamente Luis Alberto, match winner con il Genoa venerdì scorso. Il Mago ancora protagonista con gol o assist è dato a 2,60. In casa Juventus, Allegri si affida ancora una volta alla coppia delle meraviglie, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, già decisivi allo Stadium. L’esterno azzurro, a segno nel primo tempo, è offerto a 7,75 mentre la doppietta del bomber serbo si gioca a 12,50.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa