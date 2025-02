Coppa Italia – L’Inter vede la semifinale ma la Lazio sogna il tris Biancocelesti in semifinale a 3,25 su Sisal.it

24 Febbraio 2025

– Roma, 24 febbraio 2025 – Un grande classico della Coppa Italia va in scena a San Siro dove l’Inter ospita la Lazio. Una partita speciale soprattutto per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che, con i colori biancocelesti, ha scritto pagine memorabili sia da calciatore che da allenatore. Martedì sera, però, non ci sarà spazio per i ricordi ma solo per un posto in semifinale. Inter e Lazio si sfidano nella competizione nazionale per la diciottesima volta e di queste, ben sette ai quarti di finale. Gli esperti Sisal ritengono Lautaro e compagni favoriti a 1,70 rispetto al 4,75 dei capitolini mentre si scende fino a 3,90 per il pareggio, risultato che porterebbe la partita direttamente ai rigori. Inter avanti anche per il passaggio turno, 1,35 contro 3,25. Attenzione però perché negli ultimi due incroci in Coppa Italia, e sempre ai quarti di finale, si è imposta la Lazio che sogna un tris (di qualificazioni) da incorniciare. La storia recente della sfida racconta che in sei delle sette sfide più recenti si sono segnate meno di tre reti complessive a partita: ecco quindi che l’Under, in quota a 1,90, diventa ipotesi da non scartare. Di conseguenza il più classico dei risultati esatti, 2-0, si gioca a 8,75 per i nerazzurri mentre pagherebbe 30 volte la posta quello in favore dei ragazzi di Baroni. L’intensità tra Inter e Lazio la fa sempre da padrona tanto che sia un rigore, a 2,75, che un’espulsione, data a 4,40, potrebbero diventare “protagoniste” del match.

A proposito di protagonisti, c’è solo l’imbarazzo della scelta su chi si prenderà la scena alla Scala del Calcio. Entrambi gli allenatori potrebbero optare per qualche cambio viste anche alcune defezioni: Lautaro Martinez, in gol a 2,50, rimane il pericolo principale per i biancocelesti ma attenzione a Davide Frattesi, gol o assist a 2,55, che potrebbe sentire aria di derby, lui proveniente dal vivaio romanista. In casa Lazio, senza il Taty Castellanos fermo ai box, saranno Mattia Zaccagni, gol o assist a 2,90, e l’eterno Pedro, nel tabellino dei marcatori a 5,00, a cercare di trascinare i capitolini in semifinale.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044