Coppie italiane e organizzazione matrimonio: 5 curiosità

Luglio 31, 2023

(Adnkronos) – ● Secondo la nuova edizione de Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed Esade Business School, il 68% delle coppie si sposa perché vuole fare un passo avanti nella relazione di coppia.

● Il 62% delle coppie si sposa con rito religioso.

● Le spose spendono fino a 2.500€ per l’abito da sposa e accessori, 380€ per acconciatura e make-up.

● Il costo medio di un matrimonio in Italia, escluso il viaggio di nozze, è di 21.090€. 109 è il numero medio di invitati in Italia.

Milano, 31 luglio 2023 – La stagione nuziale è nel pieno della sua attività (solo nel mese di luglio si celebra il 17% delle nozze di tutto l’anno, secondo la nuova edizione deIl Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed Esade Business School) e Matrimonio.com svela 5 curiosità intorno alla fase di organizzazione delle nozze in Italia. Perché le coppie decidono di convolare a nozze? Quanto spendono per l’abito da sposa? E per la luna di miele? Queste sono solo alcune delle domande che trovano risposta qui.

1. Il 68% si sposa perché vuole fare un passo avanti nella relazione di coppia.

Secondo Il Libro Bianco del Matrimonio di Matrimonio.com, il motivo principale che porta le coppie a fare il grande passo è proprio la volontà di fare un passo in avanti nella propria storia d’amore (68%). Per l’11% si tratta di un motivo per festeggiare con amici e/o parenti. L’8% è spinto per formalizzare la relazione per i figli, il 3% perché gli anni passano e la vedono come una naturale evoluzione della relazione. Il 2% dichiara che decide di convolare a nozze per questioni legali, per andare a convivere o avere presto un figlio.

2. Il 62% delle coppie si sposa con rito religioso.

Attualmente, in Italia, le cerimonie religiose (62%) superano di gran passo quelle civili (36%). Nel 2% si opta per celebrazioni non ufficiali. Secondo quanto riporta Il Libro Bianco del Matrimonio, nei matrimoni religiosi c’è un’egemonia (97%) del rito cattolico. Nel 96% dei matrimoni cattolici, le coppie optano per un rito completo con la messa; la scelta di un rito più lungo, e che prevede l’eucaristia, conferma l’importanza delle tradizioni per le coppie italiane.

3. Le spose spendono fino a 2.500€ per l’abito da sposa e accessori, 380€ per acconciatura e make-up.

Le spose non hanno una preferenza netta per quanto riguarda il modello di abito, ma la maggior parte propende per una scollatura a V (33%) o a cuore (30%). Il colore? Regna sovrano il bianco (63%) anche se l’avorio riscuote sempre più successo (22%). Il Libro Bianco del Matrimonio riporta che le spose italiane spendono 2.500€ per l’abito da sposa e gli accessori, mentre la spesa media per la bellezza è di 380€ (200€ destinati all’acconciatura e 180€ al trucco).

4. Il costo medio di un viaggio di nozze in Italia si aggira sui 2.300€, cifra che arriva a 6.900€ nei viaggi all’estero.

L’82% delle coppie va in viaggio di nozze, presto o tardi. Tra le coppie che partono per il viaggio di nozze, il 78% sceglie una meta internazionale. In generale, il costo medio di un viaggio di nozze in Italia si aggira sui 2.300€, cifra che arriva a 6.900€ nei viaggi all’estero (fonte: Il Libro Bianco del Matrimonio di Matrimonio.com).

5. Il costo medio di un matrimonio in Italia, escluso il viaggio di nozze, è di 21.090€. 109 è la media degli invitati in Italia.

SecondoIl Libro Bianco del Matrimonio, il costo medio di un matrimonio in Italia, escluso il viaggio di nozze, è di 21.090€. Più precisamente: 18.918€ al Nord-ovest, 17.738€ al Nord-est, 20.205€ al Centro e 24.639€ al Sud. L’86% delle coppie dichiara di avere un ottimo controllo del budget e una conoscenza esatta delle spese che affronta, indipendentemente dalla fascia di reddito a cui appartiene. Il 49% paga le nozze con i propri risparmi, il 20% con i soldi dei regali. Il numero medio di invitati a nozze in Italia? 109. Una via di mezzo tra i vicini europei: Spagna (117) e Francia (95).

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com è un portale parte del gruppo di riferimento del settore nuziale, The Knot Worldwide, pensato per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la community nuziale e il mercato virtuale di nozze su Internet più grandi a livello mondiale. Dispone di un database con oltre 850.000 professionisti del settore nuziale e offre alle coppie strumenti per preparare la lista di invitati, gestire il budget, trovare fornitori, etc.

The Knot Worldwide opera in 16 paesi tramite diversi domini come Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca e WeddingWire.in.

Per maggiori informazioni:

Francesca Carminati

press@matrimonio.com

Web: www.matrimonio.com