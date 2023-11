Corrado Palmas, Denti Fissi Con Il Sistema Bocca Bionica: il Bestseller su come raggiungere il benessere dentale con la tecnologia

Novembre 14, 2023

(Adnkronos) – Milano, 14.11.2023 – Sono tante le persone che, a seguito di incidenti di varia natura, si ritrovano a non poter sorridere come vorrebbero. Questo perché, soprattutto chi si trova a perdere denti nel corso degli anni, subisce un forte contraccolpo non solo dal punto di vista fisiologico ma anche psicologico. La buona notizia, tuttavia, è che la tecnologia, anche in casi estremi, fa davvero miracoli.

Per tutti coloro che vogliono ritrovare la gioia di vivere ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Corrado Palmas “DENTI FISSI CON IL SISTEMA BOCCA BIONICA. Denti su impianti con intelligenza artificiale e produzione robotizzata. I numeri 1 in Europa per le riabilitazioni estreme della bocca” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per tornare a sorridere grazie alla tecnologia.

“Il mio libro mostra tutta una serie di soluzioni dietro a problemi dentali apparentemente insormontabili” afferma Corrado Palmas, autore del libro. “Contrariamente a ciò che molti pazienti credono, esistono soluzioni anche per le situazioni più complesse: l’importante è affidarsi a équipe altamente competenti. La mia è una narrazione di scoperta, speranza e di trasformazione delle vite”.

Secondo l’autore, la chiave per liberarsi dall’incessante ciclo delle visite dentistische consiste nel saper scegliere la giusta équipe medica. Non è un caso se la maggior parte dei problemi dentali in Europa nasce proprio dalla mancanza di una guida su come affidarsi al giusto professionista. Da qui l’idea di scrivere un libro per condividere, con il più ampio pubblico possibile, il rivoluzionario sistema che lo stesso Corrado Palmas ha sviluppato assieme al proprio team nell’arco di un decennio.

“L’obiettivo dell’autore, che trapela leggendo le pagine del suo libro, consiste nell’offrire a chiunque la possibilità di riscoprire la gioia di vivere con il sorriso che veramente merita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Nel suo testo, Corrado Palmas presenta un metodo dettagliato su come identificare i professionisti giusti, dimostrando l’importanza di affidarsi solo ai veri specialisti di settore. Questo perché, soprattutto nei casi più estremi, solo un professionista serio e preparato può ricercare la migliore soluzione possibile per il caso specifico del singolo paziente”.

“Ho optato per Bruno Editore perché questa casa editrice è riconosciuta come leader nel proprio settore, avendo già supportato migliaia di autori a divulgare la loro conoscenza a un pubblico molto vasto” conclude l’autore. “Chi meglio quindi del team di Giacomo Bruno, con una storia così ricca di successi, può affiancare il Dr. Palmas in questa missione?”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/475isOc

Dott. Corrado Palmas, nato a Cagliari nel 1984, è un rinomato dentista e chirurgo maxillo-facciale formatosi alla New York University. Fondatore dell’avanguardistico “Smile Dent Team”, un’istituzione leader nella ricostruzione dentale, che opera in Moldavia, Romania e Italia. Con una squadra di oltre 500 professionisti, tra cui chirurghi, odontoiatri e specialisti, il Dr. Palmas è pioniere nelle tecniche di telemedicina e ricostruzione dentale assistita da intelligenza artificiale e robotica. La sua equipe cura annualmente oltre 8.000 pazienti da tutta Europa e Stati Uniti, specializzandosi in casi estremi e riabilitazioni complesse. La visione e l’esperienza del Dr. Palmas hanno reso “Smile Dent Team” un punto di riferimento europeo nella chirurgia maxillo-facciale e nella ricostruzione dentale avanzata. Sito Web: www.boccabionica.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it