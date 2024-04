Cosa inserire nel menù dei bambini? Semplice, il salmone Norvegese!

16 Aprile 2024

(Adnkronos) – Sano e appetitoso, grazie alla presenza di Omega 3 diventa un alimento davvero eccezionale per tutte le fasi della crescita dei piccoli di casa

Milano, 16 aprile 2024 – Il pesce rappresenta un alimento insostituibile per un’alimentazione corretta ed equilibrata a tutte le età; in particolare, diventa un ingrediente essenziale nell’alimentazione dei bambini per una crescita e uno sviluppo armonico. Ma è noto quanto possono essere esigenti i piccoli a tavola: è importantissimo quindi sviluppare un rapporto sano e positivo con il cibo, fin dai primi anni, trovando la giusta modalità per proporre dei piatti gustosi e allo stesso tempo sani.

Tra le proposte ittiche c’è sicuramente il salmone, in particolare quello Norvegese, che rappresenta una vera fonte di proprietà nutrizionali, diventando così un vero alleato per il benessere a tavola di tutta la famiglia.

Ma come cucinare il pesce ai bambini e portarlo in tavola con fantasia? Il salmone Norvegese è estremamente versatile e può essere cucinato in tanti modi differenti – al vapore, al forno, grigliato, fritto – aiutando così a trovare la ricetta più appetitosa. Inoltre, aspetto essenziale, il salmone è riconosciuto come pesce sano, gustoso e fonte di nutrienti indispensabili. Il suo apporto nutritivo è perfettamente in linea con le esigenze di un’alimentazione sana: è un ingrediente povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega 3 – i grassi buoni – contiene proteine nobili, sali minerali e notevoli quantità di vitamine A, D, B12. Gli Omega 3, in particolare, sono acidi grassi dotati di una nutrita serie di effetti favorevoli sul nostro organismo.

Il salmone Norvegese rappresenta quindi un alleato prezioso quando si vuole preparare un menù invitante ma, allo stesso tempo, molto salutare. È inoltre un alimento facile da cucinare, quindi perché non coinvolgere i propri figli in cucina e preparare insieme a loro i piatti? Un momento piacevole e di condivisione da vivere in famiglia, aiutandoli anche a sperimentare fin da piccoli una grande varietà di cibi, sapori e accostamenti gustosi.

Infine, grazie al marchio “Seafood from Norway”, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi, tra cui ovviamente il salmone, è facile per tutti i genitori scegliere prodotti pescati e allevati in maniera sostenibile nelle limpide acque fredde della Norvegia.

Scopriamo qui la ricetta dei croccanti bocconcini di salmone norvegese al miele, un’idea semplice, veloce e sfiziosa che conquisterà anche i palati dei più piccoli.

CROCCANTI BOCCONCINI DI SALMONE NORVEGESE AL MIELE

Ingredienti per 4 porzioni

•600 g di salmone Norvegese fresco

•300 g di corn flakes

•6 uova

•miele

•olio d’oliva

•sale e pepe

Procedimento

•Tagliare il salmone a bocconcini, quindi passarli nelle uova sbattute e infine nei cereali sbriciolati.

•Disporre i bocconcini impanati su una teglia leggermente unta con olio e cuocere in forno a 180°C per circa 10-15 minuti, a seconda del grado di cottura desiderato.

•Guarnire con miele e servire.

Consigli

•Si possono aggiungere dei fiocchi di sale in finitura per rendere ancora più marcato il contrasto dolce e salato.

•Si può sostituire il miele con lo sciroppo d’acero.

