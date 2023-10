Così la Sinibaldi porta merci da una città all’altra in pochi giorni: l’esperienza del traslocatore e la velocità del corriere

Ottobre 30, 2023

(Adnkronos) – Dario D’Aquino e Stefano Buttinelli: “Tanti giovani, studenti e neo laureati che vanno a vivere altrove richiedono questo servizio innovativo, sicuro e rapido in tutta Italia e in Europa”

Roma, 30 ottobre 2023. Giovani che si spostano da una parte all’altra dell’Italia. Perché studenti fuori che abitano troppo lontano dall’Ateneo scelto per fare i pendolari. O perché, una volta terminati gli studi, hanno trovato lavoro in un’altra città. O coppie che hanno deciso di andare a vivere insieme, magari stanche di un rapporto a distanza.

Sono soprattutto giovani – anche se non esclusivamente – coloro che si rivolgono alla Sinibaldi di Roma, storico marchio del settore dei traslochi, per il cosiddetto trasporto in abbinamento da una località all’altra dell’Italia o da e per città europee. Un sistema, quello assicurato dalla ditta Sinibaldi, che consente nell’arco di una settimana di farsi recapitare fin sotto il nuovo indirizzo di casa la merce spedita da un’altra città. Una spedizione che avviene a mezzo corriere – da qui la velocità della consegna – ma con tutte le caratteristiche di sicurezza, e le comodità, di un servizio di trasporto. Il tutto a prezzi (e, appunto, con tempi) più contenuti rispetto a chi ricorre all’uno o all’altro servizio tradizionale singolarmente.

Spiegano Dario D’Aquino e Stefano Buttinelli, i titolari della ditta Sinibaldi International Moving di Roma: “La merce da spedire, indicata dal cliente, viene da noi preparata, inscatolata così da ridurre il più possibile lo spazio utilizzato da pagare, e preparata su pallet. Il corriere provvede poi in tempi molto rapidi – in genere nell’arco di una settimana, anche in località lontane o più disagiate come zone di montagna o isole – a farle recapitare, previo appuntamento telefonico, sotto l’abitazione del cliente. Che a quel punto deve solo portare in casa le scatole già preparate, con la sua merce”.

In pratica si uniscono quelli che tradizionalmente sono due diversi servizi. L’inscatolamento e la preparazione su pallet della merce, tipica dei traslocatori, che sanno organizzare la merce per ridurre lo spazio degli imballaggi e garantirne la sicurezza durante le varie fasi. E il trasporto dei corrieri, che effettuano continuamente consegne veloci in tutta Italia, senza dover attendere il riempimento di un tir destinato in una determinata località. Con la consegna finale che, tramite i mezzi di cui i corrieri sono dotati, può avvenire nei centri storici, in località di montagna o in zone che risultano inaccessibili o comunque scomode per i mezzi pesanti.

Un servizio che quindi si avvale di diverse professionalità e che il cliente paga soltanto alla fine, una volta controllata l’integrità degli imballaggi e della merce, tracciata in ogni fase del trasporto.

Il costo varia a seconda dello spazio dell’imballaggio. Che per questo viene ottimizzato dalla Sinibaldi, riducendone l’ingombro pur mantenendo le adeguate protezioni per la merce fragile, attraverso scatole che vengono realizzate in ditta e riempite dai propri addetti, con molti anni di esperienza.

“E’ un servizio – aggiunge Dario D’Aquino – che ci viene molto richiesto da studenti o neo laureati. O da genitori che devono inviare loro materiale”. Farlo con i propri mezzi – cosa tra l’altro non sempre possibile nel caso di merce ingombrante – spesso verrebbe addirittura a costare di più, senza considerare la fatica e i rischi. Con questa integrazione del servizio tra ditta di traslochi e corriere, invece, si ottiene un ottimo rapporto tra costo e tempi di consegna. Avendo la garanzia che la merce arrivi integra all’indirizzo di destinazione e senza la possibilità che per errore possa essere spedita altrove, dato che ogni cliente ha le sue scatole imballate nel proprio pallet.

Un servizio innovativo, quello del trasloco in abbinamento in Italia e in Europa, che la Sinibaldi di Roma ha aggiunto a quelli, effettuati appunto da lungo tempo: traslochi e mezzi a noleggio, custodia di beni mobili, traslochi internazionali e intercontinentale.

Contatti: https://www.sinibaldi.com/