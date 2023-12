Cosmesi: boom di vendite online per i profumi Acqua dell’Elba

Dicembre 15, 2023

(Adnkronos) – Milano, 15 dicembre 2023 –Le fragranze Acqua dell’Elba si stanno ritagliando una posizione di primo piano nel mercato dei profumi di nicchia. Si tratta di una serie di profumi nati per rievocare gli odori che caratterizzano l’isola d’Elba e per permettere a chi li indossa e a chi li annusa di vederla materializzarsi in qualsiasi momento davanti ai propri occhi.

In particolare, la richiesta dei prodotti del celebre marchio risulta in costante aumento soprattutto online, grazie all’offerta ampia e variegata messa a disposizione dai portali specializzati nella vendita di profumi di nicchia. Si tratta di rivenditori ufficiali come 50 ml, vero e proprio punto di riferimento del settore, che si contraddistingue per offrire un’esperienza di navigazione ottimale. Nell’apposita sezione “Acqua dell’Elba Profumo” del sito web ufficiale, infatti, è possibile trovare una selezione piuttosto ricca, con la possibilità di scoprire in pochi click tutte le ultime novità, i bestseller e gli articoli più in linea con il proprio budget.

Gli ideatori della linea sono tre persone che trovarono della stiva di un veliero una statua d’avorio che vegliava su un’essenza.

Da quel momento nacque il progetto di realizzare profumi che ricordassero il mare, la terra, le piante della macchia mediterranea e la personalità dei tre scopritori. Marco, Fabio e Chiara hanno, inoltre, stabilito che parte del ricavato della loro produzione fosse reinvestito sull’Isola d’Elba, come omaggio per quei prodotti che la terra offre e che permettono l’esistenza stessa del loro marchio, senza i quali non ci sarebbe nessun profumo.

Tra le fragranze più amate della linea Acqua dell’Elba è possibile annoverare Essenza, Mare, Arcipelago, Blu, Classica, Altrove, Smeraldo e Sport, tutte esistenti sia nella versione per gli uomini sia in quella per le donne.

In particolare, Acqua dell’Elba Essenza nella profumazione donna contiene bergamotto, arancia, ginestra di Scozia, gelsomino, magnolia, mughetto, rose, fiori d’arancio e mughetto, pepe e tutte altre note di fondo che la rendono una fragranza unica e floreale. Nella versione unisex presenta, invece, come note del cuore, gelsomino, viola, geranio e pepe, per un risultato aromatico e frizzante.

La fragranza Mare è caratterizzata dall’abbinamento dell’odore del giglio con il limone, il cisto rosso, i legni, il rosmarino e le alghe e risulta essere un profumo fruttato e avvolgente, mentre Acqua dell’Elba Arcipelago presenta un’essenza legnosa e piacevole.

Il profumo Blu risulta particolarmente apprezzato dato che presenta come base gli aromi di arancia, gelsomino, ninfea e cedro ed è adatto a chi voglia annusare sulla propria pelle delle note fresche e agrumate, capaci di rimandare all’immagine del cielo e del mare che si incontrano.

La fragranza Classica nel formato unisex presenta le note del mandarino, del rosmarino, del muschio, del legno e delle alghe.Nella versione donna prevale invece un bouquet di gelsomino, gardenia, mirto, cisto marino e esperidato arancio, dando vita ad un prodotto delicato e femminile.

Il profumo Altrove ha come note di cuore gelsomino, rosa, cuoio e tabacco, per una fragranza che rievoca le atmosfere orientali e balsamiche, mentre la fragranza Smeraldo ha al suo interno gardenia, magnolia, cisto, cedro, mandarino, legni di lentisco, ginepro, bosso e come note del cuore limone, accordo ozonico, geranio e bergamotto, per chi ami dolci ma articolati.

Infine, l’Acqua dell’Elba Sport si caratterizza per aromi di limone, bergamotto, legno di cedro e corbezzolo, gelsomino, pepe, geranio, mughetto, giglio di Mare e salvia. Tutte note olfattive che contribuiscono a dare vita a un profumo elegante e deciso.

Per maggiori informazioni

Sito web:https://50-ml.it/

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl per Instilla