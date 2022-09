Cosmetici 100% vegan, biologici e certificati? Su www.wingsbeat.shop

Settembre 20, 2022

(Adnkronos) – Milano, 20 settembre 2022. Nato nel 2017, www.wingsbeat.shop è il portale specializzato in cosmesi naturale, biologica e certificata, divenuto in breve tempo uno dei player di riferimento del settore. Scelto da più di 50.000 clienti, presenta un catalogo in cui figurano oltre 6.000 articoli, con spedizione in 24/48 ore. Senza dimenticare i pagamenti online privi di ogni rischio e le consulenze su misura, fornite da un team di professionisti.

Dell’offerta di Wingsbeat fanno parte migliaia di prodotti che sfruttano tutte le potenzialità della natura per la propria routine giornaliera di bellezza. Qualche esempio? Saponi, shampoo solido, bagnoschiuma, detergenti intimi, cosmetici antiage, maschere per capelli ricci, balsami, fragranze e profumi. Disponibile anche un’ampia selezione di accessori, con elastici, pinzette, pennelli, spugnette e temperini.

Quanto ai brand, sono circa 150 e molti di essi sono eccellenze del Made in Italy. Tra questi, possiamo ricordare Antos, Gyada Cosmetics, Tangle Teezer, Solidea, Biofficina Toscana, Organic Shop, Phitofilos, Alkemilla, Khadì, Le Erbe Di Janas, Anarkhìa Bio, Neve Cosmetics, Benecos, La Saponaria e Parentesi Bio.

Lo scopo, del resto, è quello di fornire agli acquirenti articoli sicuri e di alta qualità. Il loro apprezzamento trova riscontro nelle oltre 2.400 recensioni verificate da eKomi, che registrano un ottimo punteggio medio di 4,9/5.

Passando in rassegna la proposta dell’e-commerce si incontra la sezione “WingsbeatCollection”, dedicata ai prodotti realizzati dall’azienda. Qui si possono scoprire soluzioni per la cura personale e graziose idee regalo, come scrunchie in cotone biologico, pad struccanti in bamboo e bustine porta-sapone.

Nella categoria “Zero Waste” si trovano decine di articoli plastic-free, a base di ingredienti 100% naturali e provenienti da agricoltura biologica. Invece, la pagina “Occasioni” include cosmetici e accessori in sconto, accompagnati da riduzioni vantaggiose.

Per ciò che riguarda le spedizioni avvengono rapidamente, in 24/48 ore tramite corriereespresso. Diventano gratuite per importi superiori a 42,90 euro. Gli imballi, poi, sono realizzati con materiali totalmente biodegradabili, a conferma dell’impegno di Wingsbeat per la salvaguardia dell’ambiente.

Nell’eventualità di domande o bisogno di consigli è disponibile un puntuale servizio diassistenza, sempre pronto a supportare l’utente. È fruibile tramite numero di telefono, live chat online e indirizzo e-mail.

Infine, per scoprire interessanti articoli di approfondimento, con spunti e idee da cui trarre ispirazione per la propria beauty routine basta visitare la sezione “Beauty Blog” del portale. Il portale digitale è affiancato da tre Natural Concept store: due a Cagliari e uno a Oristano.

