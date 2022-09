Cosplay Gathering e Contest

Settembre 14, 2022

(Lucca, 14/9/22) – Lucca, 14 settembre 2022. Anche quest’anno parte il cammino verso l’evento che tutti i cosplayer italiani attendono con trepidazione: sono aperte le preiscrizioni alle gare ufficiali per le selezioni italiane dell’ECG – European Cosplay Gathering, promosso da Japan Expo, e dell’intramontabile Lucca Cosplay Contest, che si terranno nuovamente nella suggestiva cornice dell’Auditorium San Francesco, nella zona est del centro storico di Lucca.

Fino al 29 ottobre i cosplayer potranno andare sulla pagina delle preiscrizioni e inserire i dati necessari alla partecipazione ai contest cosplay in cui desiderano concorrere durante Lucca Comics & Games 2022. La preiscrizione ai concorsi dovrà poi essere confermata il giorno stesso della gara a cui si vuole partecipare (con le modalità riportate nel regolamento di ogni contest).

È importante ricordare che la preiscrizione da sola non dà diritto alla partecipazione alla gara, ma è necessaria per preparare e organizzare al meglio i contest: per partecipare è necessario presentarsi il giorno stesso al punto iscrizioni per confermare l’iscrizione.

Durante il periodo in cui sono attive le preiscrizioni, i cosplayer potranno caricare le immagini di riferimento del personaggio e la traccia audio per l’esibizione attraverso l’area apposita del sito messa a loro disposizione, in modo da averle pronte per il giorno della gara. Ricordiamo che l’invio attraverso il sito è l’unica modalità in cui verranno accettate immagini di riferimento e tracce audio.

Iscriviti subito a questo indirizzo e chi volesse dei chiarimenti in merito è pregato di scrivere a cosplay(at)luccacomicsandgames.com