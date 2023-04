Costi vs “Coscienza sostenibile”: Booking.com approfondisce il dilemma sui viaggi sostenibili nel 2023

Aprile 19, 2023

ROMA, 19 aprile 2023 /PRNewswire/ — Oggi Booking.com rilascia la sua più ampia ricerca sui viaggi sostenibili, portando alla luce un dilemma per cui le persone si sentono costrette a scegliere tra tagliare i costi e fare scelte di viaggio più sostenibili. Con i dati raccolti su un campione di oltre 33.000 viaggiatori in 35 paesi e territori, ecco come hanno risposto i viaggiatori italiani:

In un momento di generale incertezza globale, viaggiare in modo più sostenibile continua ad essere importante per i viaggiatori italiani: il 79% crede che le persone debbano agire ora facendo scelte più sostenibili per salvare il pianeta per le generazioni future.

