Couture 2016, Bergamo: “Ristrutturazione immobili chiavi in mano, un interlocutore unico per soluzioni su misura”

Ottobre 23, 2023

(Adnkronos) – Gestione completa del progetto edile dal sopralluogo alla consegna delle chiavi, rispettando sicurezza, tempi e preventivi

Azzano San Paolo – Bergamo,23/10/2023- Le ristrutturazioni immobili chiavi in mano, che prevede la consegna dell’opera finita al committente pronta per essere utilizzata, è una formula sempre più richiesta in quanto garantisce al cliente un unico interlocutore per affrontare con serietà e in serenità qualsiasi tipo di lavoro edile: dall’allestimento di un locale alla ristrutturazione di una casa, dai permessi al progetto architettonico, fino agli arredi ed ai minimi dettagli. Una soluzione vantaggiosa che comporta anche sensibili riduzioni dei tempi e dei costi finali.

Couture 2016, con sede ad Azzano San Paolo in provincia di Bergamo, opera nel settore delle ristrutturazioni e rifacimenti di interni. Specializzata nelle opere di finitura di edifici civili e industriali con soluzioni chiavi in mano, si occupa di seguire il cantiere dal primo sopralluogo fino alla consegna delle chiavi dell’immobile, supportando il cliente nella progettazione, nei rapporti con i fornitori, nella scelta dei materiali, informandolo costantemente sugli sviluppi dei lavori in cantiere. L’azienda è altamente qualificata nella posa in opera di lavori in cartongesso: controsoffitti, contropareti, isolamenti acustici e termoacustici, pavimenti sopraelevati, oltre ai lavori con intonaci, tinteggiature e rivestimenti a cappotto.

La ristrutturazione edilizia comprende interventi di tipo strutturale, ma può riferirsi alla sostituzione di elementi di tipo funzionale volti ad ammodernare l’immobile o adeguarlo alle normative vigenti. Si parla di ristrutturazione anche in casi di cambi d’uso o cambi di volumetria, inclusa la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

Nella filosofia di lavoro dell’impresa bergamasca non c’è spazio per l’errore, per ritardi e neanche per variazioni nel preventivo. Il metodo di lavoro per le ristrutturazioni chiavi in mano si basa sul coordinamento rigoroso delle varie maestranze, permettendo di seguire facilmente tutte le fasi e di sapere chi si trova sul cantiere, evitando qualsiasi tipo di imprevisto.

Lo stile non è quello della ‘risposta immediata’ con il rischio di incorrere in sgradevoli sorprese in corso d’opera, fonti di stress e di ulteriori spese; solo dopo aver effettuato un accurato sopralluogo, professionisti e progettisti si confrontano valutano attentamente tutte le informazioni relative al lavoro che dovrà essere eseguito e, solo quando ci sarà la certezza di poter formulare una risposta reale, vengono forniti: preventivi dettagliati, tetto massimo di spesa e tempistiche di esecuzione degli interventi.

L’impresa edile bergamasca sfida la crescente competitività del mercato con una ricetta che coniuga qualità dei materiali, innovazione tecnologica e risorse umane competenti nei vari settori, dall’impiantistica alle soluzioni a risparmio energetico, per servizi a regola d’arte e su misura.

Professionalità e creatività fanno di Couture 2016 un’azienda in grado di offrire un servizio impeccabile, grazie ad uno staff di collaboratori qualificati, tecnici e operai specializzati, in grado di operare nella completa sicurezza e competenza. Inoltre, dispone di mezzi e risorse per la realizzazione di lavori edili con un alto grado di finitura e un design all’avanguardia in modo da soddisfare la clientela sia dal punto di vista funzionale che estetico.

Contatti: https://www.couture2016.it/