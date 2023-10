COVERMANAGER SI ASSOCIA A GUESTONLINE IN FRANCIA E COMPIE UN ALTRO PASSO AVANTI NELLA SUA ESPANSIONE GLOBALE

Ottobre 6, 2023

La fusione strategica col marchio francese posiziona CoverManager come leader del settore in Europa e in America Latina.

Dopo questa operazione, oltre 14.000 ristoranti si affidano completamente a CoverManager per la gestione delle prenotazioni.

SIVIGLIA, Spagna, 6 ottobre 2023 /PRNewswire/ — L’acquisizione di Guestonline è una mossa strategica nell’ambito dell’espansione globale di CoverManager. In seguito all’acquisizione della società tedesca di gestione delle prenotazioni Seatris, CoverManager ha allargato la propria presenza a otto mercati strategici, nel tentativo di conquistare la leadership del settore in Europa e in America Latina.

La rete di ristoranti partner di Guestonline in Francia avrà ora accesso a una tecnologia di gestione delle prenotazioni all’avanguardia, già utilizzata da oltre 400 strutture stellate Michelin. José Antonio Pérez, CEO e co-fondatore di CoverManager, ha dichiarato: “Sia CoverManager che Guestonline condividono l’impegno fondamentale nel collaborare strettamente coi ristoranti per sviluppare soluzioni che aumentino la redditività e migliorino le relazioni con i clienti. Con questa partnership, puntiamo a stabilire un nuovo standard tecnologico per il settore della ristorazione”.

Antoine Girard, CEO di Guestonline da 16 anni, ha dichiarato con entusiasmo: “Siamo lieti di collaborare con CoverManager per creare una soluzione innovativa per le prenotazioni nel settore della ristorazione.”

Inizialmente impegnato a risolvere il problema del no show con una tariffa inferiore al 2% per i suoi ristoranti partner, CoverManager si è evoluto per offrire sofisticate risorse per la gestione delle prenotazioni, adatte a locali stellati Michelin, a strutture indipendenti e a grandi catene di ristoranti. Sin dalla sua nascita nel 2015, CoverManager ha conseguito una costante crescita positiva dell’EBITDA, raddoppiando la propria attività ogni anno. Questo successo è attribuito alle principali iniziative di sviluppo, tra cui certe innovazioni come la gestione automatizzata delle prenotazioni telefoniche basata sull’intelligenza artificiale e la creazione di una vasta rete per la generazione della domanda con partner come Google, Facebook, Instagram, AMEX, Opentable e Amadeus. Grazie a questa politica di costante innovazione, CoverManager ha lanciato “CoverAtTable”, una funzione del suo Software as a Service (SaaS) che consente ai ristoranti di integrare i loro terminali POS (Point of Sale) con il sistema di prenotazione per monitorare la spesa dei clienti.

Queste operazioni sono state accelerate anche in virtù del successo del ciclo di finanziamento in Serie A di CoverManager alla fine del 2022, che ha raccolto 52 milioni di euro da investitori privati esterni. Tra i principali investitori figurano la banca britannica GP Bullhound, J. de Jaime (CVC), F. Ruiz (Tuenti, Auro e Playtomic), P. Ávila (fondatore di Medac), J. Gutiérrez (CEO del Grupo Dani García) e F. Martínez (Fondo Alia Capital Partners).

L’azienda, operante in oltre 40 Paesi e con un fatturato annuo atteso di 19 milioni di euro per il 2023, gestisce più di 18 milioni di clienti mensili attraverso la sua piattaforma tecnologica. Ad oggi, CoverManager è riuscito a coinvolgere più di 14.000 ristoranti, digitalizzando la gestione delle prenotazioni e degli ordini per oltre 400 ristoranti stellati Michelin come Dani García, El Celler de Can Roca e David Muñoz.

Contatto: María Romero, Brand and Growth Manager di Cover, mromero@covermanager.com

