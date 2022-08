Coway presenta all’IFA 2022 i suoi innovativi purificatori di aria e acqua per le case europee

Agosto 26, 2022

– BERLINO, 26 agosto 2022 /PRNewswire/ — Coway Co., Ltd., “The Best Life Solution Company”, presenterà a settembre all’IFA 2022 la sua nuova gamma di elettrodomestici per la salute degli ambienti domestici destinati al mercato europeo. La fiera, che si svolge a Berlino, il principale appuntamento europeo del settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici. Coway espone a Berlino per la prima volta dal 2019, dato che l’IFA ritorna in presenza.

Nell’edizione di quest’anno, Coway presenta al mercato europeo ben 22 elettrodomestici per la salute degli ambienti domestici, tra cui nuovi prodotti con prestazioni, design e praticità ottimizzati. L’esposizione presenterà anche le tecnologie di filtrazione dell’aria e dell’acqua di nuova generazione che rendono l’aria fresca e l’acqua pulita parte integrante della vita quotidiana delle persone in tutto il mondo.

I focus della fiera saranno la “Noble Collection”, linea premium di elettrodomestici di design, i purificatori della “Icon Water Purifier Series” con funzionalità di intelligenza artificiale, e il nuovissimo purificatore d’aria “Art Columbia” caratterizzato da coperture con design iconici. Inoltre, saranno esposte anche le linee di purificatori d’aria i cui modelli sono attualmente disponibili in Europa, oltre a nuovi prodotti il cui lancio in Europa è previsto alla fine del 2022.

Esposizione Coway all’IFA 2022:

QUANDO : 2- 6 settembre 2022

DOVE: Padiglione 5.1, Stand #108, Messedamm Berlin, Germania

Specializzata in aria e acqua, Coway è un’azienda coreana operante nel settore delle apparecchiature per la salute degli ambienti domestici e possiede il più grande centro di ricerca e sviluppo nel campo dell’acqua e dell’aria in Asia. Vanta oltre 6.000 brevetti e proprietà intellettuali e ha ricevuto 4 importanti premi di design a livello internazionale. Inoltre, dal 2010 Coway ha venduto 15 milioni di purificatori d’aria in oltre 60 Paesi, diventando così leader incontrastato del settore a livello mondiale. Coway ha posizionato con successo la propria linea Airmega come una delle migliori marche di purificatori d’aria su Amazon negli Stati Uniti.

Nel 2021 Coway ha aperto la sua filiale europea, Coway Europe B.V. La sua espansione in Europa con la linea Airmega procede a pieno ritmo, dopo il clamoroso successo in Corea del Sud, Stati Uniti e Asia sudorientale.

Per ulteriori informazioni sull’esposizione di Coway all’IFA 2022, visitare https://ifa2022.coway.com

Informazioni su Coway Co., Ltd.

Fondata in Corea nel 1989, Coway, “The Best Life Solution Company”, è un’azienda leader nel settore degli elettrodomestici che rende sana e confortevole la nostra vita con elettrodomestici innovativi come purificatori d’acqua, purificatori d’aria, bidet e materassi. Sin dalla sua fondazione, Coway si è affermata come leader nel settore degli elettrodomestici ambientali, con un’intensa attività di ricerca, progettazione, sviluppo e assistenza clienti. L’azienda ha dimostrato dedizione all’innovazione con prodotti premiati, competenze in fatto di salute degli ambienti domestici, quote di mercato senza pari, soddisfazione dei clienti e riconoscimento del marchio. Coway continua a innovare diversificando le linee di prodotti e accelerando le attività all’estero in Malesia, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Indonesia, Vietnam, Giappone ed Europa, sulla base del successo commerciale ottenuto in Corea. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

