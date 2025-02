Coway presenta il suo piano di aumento del valore aziendale e punta a un fatturato di 5 trilioni di KRW nel 2027

19 Febbraio 2025

SEUL, Corea del Sud, 19 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Coway Co., Ltd., la “Best Life Solution Company”, ha lanciato ufficialmente il suo piano di aumento del valore aziendale, ribadendo l’impegno per l’aumento sostenibile del valore per gli azionisti. Dopo l’annuncio dello scorso mese, in cui ha dichiarato l’intenzione di portare il tasso di rendimento totale per gli azionisti dal 20% al 40%, Coway ora introduce ulteriori iniziative strategiche volte a rafforzare il valore aziendale.

In una riunione del consiglio che si è svolta il 13 febbraio, Coway ha individuato quattro indicatori chiave per migliorare il valore sostenibile per gli azionisti: crescita continua, miglioramento dei rendimenti per gli azionisti, struttura dei capitali adeguata e governance sofisticata. Sulla base di questi indicatori, l’azienda ha formalizzato la propria strategia di valorizzazione aziendale, ovvero il piano di aumento del valore aziendale.

Promuovere una crescita continua: fissare obiettivi di fatturato di oltre 5 trilioni di KRW nel 2027

Coway punta a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,5% dal 2025 al 2027, nell’obiettivo di superare i 5 trilioni di KRW di fatturato nel 2027.

Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda si concentrerà sullo sviluppo del core business, sull’espansione del business a livello globale, sulla crescita di nuovi marchi e su nuove iniziative commerciali.

Coway prevede di entrare in nuovi mercati e di aprire filiali locali, implementando strategie di marketing personalizzate per migliorare il riconoscimento del marchio a livello globale. L’azienda svilupperà anche prodotti e servizi localizzati per rafforzare la propria competitività sul mercato globale.

Coway amplierà inoltre la sua gamma di prodotti e migliorerà il marketing per l’esperienza cliente attraverso il suo marchio dedicato al sonno e al benessere, BEREX. L’azienda punta ad ampliare la propria offerta del canale offline per consolidare l’esperienza cliente nella Corea del Sud e aumentare la notorietà complessiva del marchio BEREX attraverso campagne di marketing mirate.

Coway è pronta anche a debuttare nel settore dell’assistenza alla terza età nella Corea del Sud, per esplorare nuove opportunità di business mirate a una crescita sostenibile. Attraverso la sua nuova controllata, Coway Life Solutions, fondata nell’ottobre 2024, entro la prima metà del 2025 l’azienda introdurrà servizi di nuova generazione per l’assistenza agli anziani. Coway ricercherà attivamente partnership strategiche e collaborazioni tecnologiche per ampliare ulteriormente le nuove opportunità di business.

Coway continuerà a migliorare la propria offerta principale sviluppando prodotti innovativi e aumentando gli investimenti in R&D, IT, marketing e servizi ai consumatori. L’azienda, inoltre, promuoverà i progressi nello spazio digitale per rafforzare la competitività e l’efficienza operativa del canale.

Migliorare i rendimenti per gli azionisti: portare al 40% il tasso di rendimento totale per gli azionisti

Coway si impegna a bilanciare rendimenti sostenibili per gli azionisti, crescita aziendale e stabilità finanziaria mantenendo un’allocazione equilibrata tra rendimenti per gli azionisti e reinvestimenti nella crescita futura.

La società aumenterà significativamente il tasso di rendimento totale per gli azionisti, passando dal precedente 20% al 40% dell’utile netto consolidato. Ciò include dividendi in contanti e acquisto/ritiro di azioni proprie. Nello specifico, nell’anno fiscale 2024 Coway destinerà il 33% ai dividendi in contanti e il 7% all’acquisto/ritiro di azioni proprie, sulla base di un rendimento totale per gli azionisti del 40%. Dall’anno fiscale 2025 all’anno fiscale 2027 la società manterrà un tasso di rendimento per gli azionisti del 40%, adeguando al contempo la quota di dividendi in contanti e di acquisto/ritiro di azioni proprie in considerazione del rendimento totale per gli azionisti.

Un funzionario di Coway ha dichiarato: “Il tasso di rendimento del 40% per gli azionisti è stato ricavato prevedendo gli effettivi afflussi e deflussi di cassa attesi da quest’anno al 2027. Sulla base di queste proiezioni, abbiamo individuato un equilibrio ottimale tra flusso di cassa operativo e leva finanziaria, tenendo conto anche di vari fattori, come l’equilibrio tra rendimenti per gli azionisti e investimenti per la crescita futura”.

Ottimizzare la struttura del capitale: mantenere un rapporto appropriato tra debito netto ed EBIT

Coway ha inoltre stabilito nuove linee guida finanziarie volte a garantire la stabilità finanziaria dell’azienda.

Coway prevede di utilizzare un livello appropriato di leva finanziaria, tenendo conto delle sue capacità di rimborso basate sulle performance operative e accelerando i tempi di ritorno degli azionisti sui risultati degli investimenti. Di conseguenza, la società prevede di portare a 2,5 il rapporto debito netto/EBIT per garantire la stabilità finanziaria, mantenendo al contempo gli oneri finanziari a un livello gestibile.

Governance migliorata: rafforzare l’indipendenza e la diversità del consiglio di amministrazione

Coway si impegna a migliorare le sue pratiche di governance aziendale. Obiettivo dell’azienda sarà aumentare il suo indicatore chiave di governance dal 53% del 2024 all’87% entro il 2026, superando significativamente la media di mercato del 2023, pari al 49,5%. Gli indicatori chiave di governance, in particolare quelli relativi agli interessi degli azionisti, saranno considerati prioritari ai fini del miglioramento.

Coway si impegna a migliorare ulteriormente l’indipendenza del suo consiglio di amministrazione (CdA), promuovendo al contempo una maggiore diversità. Dal 2023, l’azienda ha implementato linee guida sull’indipendenza del consiglio di amministrazione per rafforzare la trasparenza e la responsabilità. In futuro, Coway prevede di aumentare sia il numero sia la quota di direttori esterni e di nominare persone altamente qualificate, con competenze diversificate, per promuovere gli standard di governance aziendale.

“Il piano di aumento del valore aziendale di Coway fornisce una solida base per una crescita sostenibile, a vantaggio sia dell’azienda, sia degli azionisti”, ha affermato Jangwon Seo, CEO di Coway. “Ci impegniamo per consolidare una gestione attenta alle esigenze degli azionisti, implementando al contempo una serie di strategie volte ad aumentare il valore aziendale e a garantire una crescita sostenibile”.

Per ulteriori dettagli sul piano di aumento del valore aziendale di Coway visitare la pagina dedicata ai Rapporti con gli investitori nel sito dell’azienda.

Informazioni su Coway Co., Ltd.

Fondata in Corea nel 1989, Coway, “The Best Life Solution Company”, è un’azienda leader nel settore degli elettrodomestici che rende sana e confortevole la nostra vita con elettrodomestici innovativi come purificatori d’acqua, purificatori d’aria, bidet e materassi. Sin dalla sua fondazione, Coway si è affermata come leader nel settore degli elettrodomestici ambientali, con un’intensa attività di ricerca, progettazione, sviluppo e assistenza clienti. L’azienda ha dimostrato dedizione all’innovazione con prodotti premiati, competenze in materia di salute della casa, quote di mercato senza pari, soddisfazione dei clienti e riconoscimento del marchio. Coway continua a innovare diversificando le linee di prodotti e accelerando le attività all’estero in Malesia, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Indonesia, Vietnam, Giappone ed Europa, sulla base del successo commerciale in Corea. Per ulteriori informazioni, visitare i siti web http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/coway-presenta-il-suo-piano-di-aumento-del-valore-aziendale-e-punta-a-un-fatturato-di-5-trilioni-di-krw-nel-2027-302379711.html