CR Serramenti, Bergamo: “Soluzioni su misura per finestre, persiane, porte, tapparelle, grate di sicurezza, zanzariere

(Adnkronos) – Bergamo 11 luglio 2024

Sicurezza ed efficienza per la casa, referente unico nella vendita, assistenza ed installazione di serramenti di qualità

Finestre e portefinestre, grate di sicurezza, tapparelle, persiane e zanzariere, porte e portoncini, i serramenti di qualità conferiscono isolamento termico ed acustico garantendo comfort abitativo ed efficienza energetica, con un occhio di riguardo rivolto al design.

CR Serramenti di Bergamo propone soluzioni che sposano perfettamente questi concetti. I serramenti non solo proteggono le abitazioni ma le caratterizzano, per cui la loro estetica deve essere curata tanto quanto la loro efficienza.

“Ci prendiamo cura degli spazi abitativi e delle esigenze dei nostri clienti, garantendo affidabilità, qualità ed un’assistenza completa che va ben oltre la semplice vendita”, sottolinea Luca Carminati, titolare della CR Serramenti. “Dal primo sopralluogo alla progettazione su misura, dalla posa in opera a regola d’arte all’assistenza post-vendita, ci poniamo come unico interlocutore, semplificando ogni fase del processo ed offrendo un servizio di qualità superiore proprio per la nostra presenza costante ed un mindset orientato al problem solving. In un’epoca dominata dai grandi numeri e dalla produzione di massa – sottolinea Carminati – ci distinguiamo per l’attenzione al dettaglio e per il rapporto diretto e costante con il cliente, offrendo un servizio completo e personalizzato nel campo dei serramenti. Questo è il nostro valore aggiunto”.

CR Serramenti di Bergamo, da oltre vent’anni si occupa della vendita di serramenti garantendo da sempre un elevato livello di sicurezza e qualità per tutte le sue produzioni. L’azienda distribuisce ed installa serramenti per abitazioni, negozi e locali industriali, offrendo soluzioni che si distinguono per il design moderno ed elegante, capace di valorizzare qualsiasi stile architettonico. Linee pulite, materiali innovativi, tecnologie d’avanguardia ed una vasta gamma di finiture e colori permettono di personalizzare ogni dettaglio, integrando perfettamente i serramenti all’ambiente circostante.

“Acquistare nuovi serramenti è un investimento a lungo termine importante, per questo, optare per un’azienda che instauri un rapporto diretto con il cliente fa la differenza”, afferma Carminati. “Conoscere personalmente chi si occupa del proprio progetto permette di affrontare l’investimento con serenità e sicurezza, sapendo di fare le scelte giuste e di poter contare su un partner affidabile e disponibile per qualsiasi evenienza. Il dialogo e la trasparenza con il cliente ci permettono di offrire una consulenza dettagliata e personalizzata in ogni fase del processo, dalla scelta dei materiali e delle finiture fino alla definizione dei dettagli tecnici e delle soluzioni più adatte al caso specifico, garantendo un risultato impeccabile e duraturo nel tempo”.