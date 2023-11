Creatività e strategia alla base della nuova collaborazione tra Replay e Fattoretto Agency

Novembre 20, 2023

(Adnkronos) – Milano, 20 novembre 2023–In uno sviluppo che segna la convergenza tra moda e innovazione digitale, Fattoretto Agency, agenzia specializzata in SEO per eCommerce, è orgogliosa di annunciare la sua nuova partnership con Replay, leader internazionale nell’eccellenza del denim.

La collaborazione è destinata a ottimizzare il modo in cui Replay si connette con il suo pubblico, sfruttando l’esperienza di Fattoretto Agency in SEO per il mondo eCommerce, così da consolidare ulteriormente la presenza digitale del brand sul mercato.

In questa alleanza, l’eredità storica di Replay nell’innovazione del denim incontra le strategie digitali d’avanguardia di Fattoretto Agency. La partnership è pensata per valorizzare il marchio Replay ricorrendo a un percorso strategico che interpreta il conseguimento di obiettivi concreti.

Stabilire nuovi standard online per la crescita del brand

Gli obiettivi strategici della partnership tra Replay e Fattoretto Agency sono molteplici, con una visione condivisa che mira non solo ad espandere la penetrazione di mercato di Replay, ma anche a stabilire nuovi standard di riferimento online nel settore.

Glispecialisti dell’agenzia digitale sono pronti a implementare una serie di progetti SEO su misura.Tutti volti a potenziare la visibilità online di Replay e a stimolare l’interazione dei consumatori.

I risultati attesi sono ambiziosi e passano da una migliorata visibilità onlinea decisioni basate sui dati, grazie al ricorso alla SEO data driven.

Da parte dell’agenzia guidata da Massimo Fattoretto, verrà fatto ricorso al software proprietario FattoBoost. Integrando le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, questo strumento permette all’agenzia di fornire dati precisi e tempestivi, dando forma a iniziative di consulenza che rispondono perfettamente alle esigenze dei clienti.

La collaborazione tra Replay e Fattoretto Agency si radica in un approccio condiviso di innovazione ed eccellenza. La metodologia adottata da entrambe le entità è sinergica, e coinvolge una serie di passi concertati progettati per realizzare obiettivi comuni.

Attraverso questo processo collaborativo, le due aziende sono pronte ad intraprendere un viaggio che celebra non solo l’eredità di un marchio di denim premium, ma abbraccia anche il futuro del marketing digitale nell’industria della moda.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency