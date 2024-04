CREMONA CIRCUIT: READY TO GO. UN CIRCUITO RINNOVATO E PRONTO PER LA WorldSBK 2024

24 Aprile 2024

Con un tracciato e un logo rinnovato, l’autodromo lombardo si prepara a ospitare la decima tappa del mondiale delle derivate di serie

CREMONA, Italia, 24 aprile 2024 /PRNewswire/ — Cremona Circuit si presenta al mondo con un nuovo look dal 2024, svelando un logo rinnovato, colori freschi e un’immagine coordinata di livello internazionale. Questa trasformazione anticipa l’entusiasmante impegno del circuito nella decima tappa del Mondiale WorldSBK 2024.

Il logo, frutto della collaborazione con alcune agenzie italiane di riferimento per il settore motori e lifestyle, emana modernità e internazionalità, rappresentando le essenze della velocità e del mondo dei motori. Elementi come la curva, la frenata e l’accelerazione sono accuratamente incanalati nel nuovo design, che presenta un font dedicato per una riconoscibilità immediata.

Passi avanti che dimostrano e rappresentano ancora una volta l’impegno e la reattività della Proprieta, guidata con determinazione dall’Amministratore Alessandro Canevarolo, in ottica della decima tappa del mondiale WorldSBK 2024.

Il nuovo look non riguarderà solamente il brand ma anche le strutture dell’autodromo cremonese, che dopo gli ultimi lavori ha raggiunto una capienza di circa 20mila posti, e il circuito stesso. Ulteriormente migliorato, ha raggiunto una lunghezza complessiva di 3.768 metri, ed è pronto per ospitare a settembre i grandi campioni delle due ruote.

Dichiarazioni Alessandro Canevarolo:

“Siamo entusiasti di presentare al mondo questo nuovo logo, che ci contraddistingue per la nostra vicinanza alle persone, al territorio, agli amanti delle moto e del motorsport.

“Abbiamo scelto come ispirazione una delle curve più iconiche del circuito, la numero 10, che ci lancia sul lungo adrenalinico rettilineo, applicando graficamente al logo tutte le caratteristiche che i nostri appassionati motociclisti conoscono.

“I colori: il rosso e il grigio scuro, rappresentano in sé la passione ed il territorio cremonese.

“La pista è stata aperta a inizio aprile, e molti appassionati hanno già potuto godere dei dislivelli e nuovo layout dell’ultimo tratto della pista.”

Da oggi, 24 aprile 2024, sono inoltre ufficialmente in vendita sul circuito Ticketone, e presso l’accettazione del circuito, i biglietti per la tappa del mondiale WorldSBK 2024, che si terrà dal 20 al 22 settembre. I prezzi varieranno a seconda della tipologia di biglietto, partendo da € 40 fino a € 150.

Web: www.cremonacircuit.it

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2396386/Cremona_Circuit_Logo.jpg

