Crescita internazionale nel mirino: Tomassini Arredamenti conferma Fattoretto Agency

4 Luglio 2024

(Adnkronos) – Milano, 4 luglio 2024. Il mondo del design d’interni italiano celebra oggi un nuovo traguardo nel campo della digitalizzazione. Tomassini Arredamenti, storico punto di riferimento nel settore dell’arredamento di lusso, ha deciso di rinnovare la sua partnership con Fattoretto Agency, azienda di punta nella consulenza SEO data-driven.

Questa collaborazione, che ha già dato frutti significativi, si appresta ora a entrare in una nuova fase, caratterizzata da obiettivi ancora più ambiziosi. Il sodalizio tra le due realtà imprenditoriali mira a consolidare la presenza online del marchio Tomassini, puntando a una crescita su scala internazionale.

Il rinnovo dell’accordo giunge dopo un periodo di successi condivisi. La sinergia tra l’expertise nel campo dell’arredamento di design di Tomassini e le competenze digitali di Fattoretto Agency ha portato a risultati tangibili in termini di visibilità online e posizionamento sui motori di ricerca, anche in mercati esteri altamente competitivi.

Roberto Tomassini, responsabile marketing e SEO di Tomassini Arredamenti, ha espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti: “La nostra azienda vanta oltre mezzo secolo di storia nel settore dell’arredamento di design. Collaborare con Fattoretto Agency ci ha permesso di trasferire la nostra esperienza e la qualità dei nostri prodotti nel mondo digitale, raggiungendo un pubblico sempre più vasto e internazionale”.

L’azienda umbra, nata negli anni ’70 dall’intuizione di Sandro Tomassini, ha saputo evolversi nel tempo, passando da un singolo negozio nel centro storico di Terni a un punto di riferimento nazionale per gli amanti del design d’interni. Oggi, Tomassini Arredamenti propone una selezione curata di brand leader nel mercato internazionale, tra cui spiccano nomi del calibro di B&B Italia, Cassina, Poltrona Frau e Poliform.

Dal canto suo, Fattoretto Agencymetterà a disposizione del cliente il suo innovativo software proprietario, FattoBoost. Questo strumento all’avanguardia, integrando le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, consente di fornire dati precisi e tempestivi, fondamentali per una strategia SEO efficace e mirata.

Massimo Fattoretto, alla guida dell’agenzia che porta il suo nome, ha commentato: “Il rinnovo di questa partnership è per noi motivo di grande orgoglio. Lavorare con un’eccellenza italiana come Tomassini Arredamenti ci spinge a dare il massimo. Il nostro approccio data-driven si è dimostrato vincente, permettendo al brand di rafforzare la sua presenza online e di espandersi in nuovi mercati”.

Tra i risultati più significativi ottenuti finora, spicca il successo del cambio di dominio del sito web di Tomassini Arredamenti. Un’operazione delicata, gestita con maestria dal team di Fattoretto Agency, che ha portato a un notevole miglioramento del posizionamento online del brand, sia in Italia che all’estero.

La rinnovata collaborazione si propone di capitalizzare questi successi, puntando a una crescita ancora più marcata. L’obiettivo è quello di consolidare la presenza di Tomassini Arredamentinei mercati in cui è già affermata e di aprire nuove frontiere internazionali, portando l’eccellenza del design italiano in tutto il mondo.

Questa sinergia promette di portare risultati significativi non solo in termini di visibilità online, ma anche di engagement dei consumatori. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza digitale che rifletta pienamente la qualità e l’eleganza dei prodotti offerti da Tomassini Arredamenti.

In un mercato sempre più globalizzato e competitivo, la capacità di distinguersi online diventa cruciale. La collaborazione tra queste due eccellenze italiane si propone come un modello di successo, dimostrando come l’unione tra expertise settoriale e competenze digitali possa portare a risultati straordinari.