Crescita rapida sul Social Network, il libro di Roger Pagini e Joel Pagini è Best Seller Amazon

Luglio 19, 2022

(Milano, 19 Luglio 2022) – Milano, 19 Luglio 2022 – Oggi come oggi, i social network rappresentano un media indispensabile per le aziende e per i liberi professionisti. Si tratta infatti di canali che consentono di entrare a contatto diretto con il proprio pubblico di riferimento, partecipando alla creazione o al rafforzamento del brand, e aumentando aspetti fondamentali come la fidelizzazione e l’awareness. Di testi che spiegano come fare se ne trovano a centinaia ma alcuni, in particolare, riescono ad illustrare quali sono le migliori strategie per ottenere un successo veloce utilizzando i social come Facebook e Instagram.

Crescita Rapida sul Social Network, di Roger Pagini e di Joel Pagini, fa parte di questa ristretta cerchia di libri, e merita dunque un approfondimento a parte.

Il libro di Joel e Roger Pagini spiega come avere successo sui social

Il libro scritto dagli autori Roger e Joel Pagini, titolari dell’azienda SWJ WEB MARKETING, ha raggiunto in pochi giorni il primo posto dei prodotti più popolari venduti su amazon, ed è acquistabile qua.

Roger Pagini e Joel Pagini si occupano in maniera professionale, ormai da oltre 10 anni, di fornire servizi italiani organici per incrementare rapidamente il successo dei profili social di aziende e brand anche molto famosi, soprattutto in Italia. Tra i loro clienti presenti e passati, infatti, si trovano anche brand importanti come Noberasco o Moncler, insieme a star del cinema, imprenditori di indubbio successo del calibro di Briatore e Influencer conosciuti e famosi come Vacchi.

Di recente hanno ricevuto ad esempio una bella recensione da Manuela Arcuri, visibile sul loro sito, il che prova ulteriormente le capacità di una web agency come SWJ WEB MARKETING. Il libro descrive come ottimizzare i propri canali facilmente, usando tecniche di rapida applicazione e come riuscire a “smuovere” gli algoritmi dei vari social network, al fine di ottenere una crescita più rapida ed un profilo più efficace. In sintesi, illustra come aumentare lead e conversioni grazie a strumenti oramai determinanti come Facebook, Instagram, YouTube o Spotify.

Dalle aziende agli influencer: Crescita Rapida ha una risposta per tutti

Ottimizzare i propri profili social non sarà più un problema. Il libro Crescita Rapida sul Social Network, infatti, prende per mano il lettore e lo guida alla scoperta delle tecniche e delle strategie più efficaci per ottimizzare al massimo il proprio profilo o la propria pagina.

Si tratta dunque di un testo altamente formativo, che può andare incontro alle esigenze degli influencer, o delle aziende che desiderano sfruttare seriamente i propri canali social. Ovviamente questo libro è utile anche ai freelance che si occupano di SMM (Social Media Marketing), e che hanno il compito di gestire i profili di aziende e personaggi noti. Lo scopo è trasformare i profili social in uno strumento valido di marketing multicanale, che possa integrare al meglio le strategie promozionali sui media tradizionali, compreso quello cartaceo.

Grazie al libro scritto da Roger Pagini e Joel Pagini, i complessi algoritmi dei social network non rappresenteranno più un ostacolo insormontabile verso la strada del successo.

