Crippa (Centro Studi Brianza): “Percorsi personalizzati e classi poco numerose per aiutare gli studenti in difficoltà”

Dicembre 23, 2022

(Adnkronos) – Nelle quattro sedi è possibile trovare tutti gli indirizzi di studio e seguire corsi di lingua e di informatica e corsi aziendali

Monza, 23 dicembre 2022.Molti studenti incontrano difficoltà nell’approccio alla didattica e non solo, spesso si evidenziano fatiche e disagi nell’affrontare la vita della scuola. L’ansia e la preoccupazione in alcuni casi rischiano di portarli ad abbandonare gli studi. “Dopo la pandemia è aumentato il numero degli studenti più giovani che si rivolgono a noi. Prima la maggior parte degli studenti frequentava gli ultimi tre anni delle superiori, oggi abbiamo anche molti studenti del biennio” spiega Mariagrazia Crippa, referente del Centro Studi Brianza, che da oltre 15 anni si occupa del recupero di anni scolastici e più in generale di formazione mettendo al centro le esigenze dello studente, prevedendo percorsi personalizzati e/o affrontati in piccoli gruppi.

“È importante che ciascuno studente possa frequentare l’indirizzo che risponda meglio alle proprie motivazioni, attitudini, inclinazioni, senza doversi adeguare all’offerta presente” aggiunge Crippa, pronta ad attivare percorsi di studio anche per un solo studente. Del resto al Centro arrivano studenti che nella maggior parte dei casi hanno bisogno di essere accolti e accompagnati in un percorso di riavvicinamento allo studio, che necessita da parte dei docenti di pazienza e di rispetto dei tempi di ciascuno. “Gli studenti compiono un grande sforzo e un atto di fiducia cercando di superare le loro paure. Così, da parte nostra, c’è il massimo impegno per capire quale sia il percorso più adatto a loro” aggiunge la referente, sottolineando come prima di iscriversi al Centro gli studenti indecisi possano effettuare anche una prova per conoscere la nuova realtà scolastica e confrontarsi con i docenti per scegliere con maggiore consapevolezza il percorso da affrontare.

L’attività prevalente nelle quattro sedi del Centro Studi Brianza (Besana, Seregno, Monza e Lecco) è quella rivolta agli studenti della secondaria di secondo grado, ma ci sono anche richieste che provengono dalla secondaria di primo grado e da adulti, che decidono di riprendere a studiare per prendere il diploma. Il Centro inoltre offre ripetizioni di tutte le materie e percorsi personali per lo studio delle lingue (con docenti madrelingua) e per prepararsi a conseguire la patente europea per il computer (Ecdl). L’obiettivo, in tutti i casi, è rispondere ad ogni singola richiesta e raggiungere con soddisfazione il risultato. “Abbiamo ex allievi che si laureano e che superano con successo gli esami di riammissione e di maturità – racconta Crippa – Tutto ciò fa capire quanto, oltre alla didattica, sia importante il supporto che siamo in grado di offrire a livello psicologico, di motivazione e di crescita personale”.

Contatti https://centrostudibrianza.it/