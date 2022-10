Criptovaluta.it diventa testata giornalistica! Alessio Ippolito srl Editore

Ottobre 17, 2022

(Adnkronos) – Milano, 17 Ottobre 2022. Inizia una nuova era per Criptovaluta.it che da Ottobre diventa testata giornalistica registrata: la rivista digitale guidata dal Direttore Alessio Ippolito è stata iscritta infatti al Tribunale di Milano, raggiungendo l’ennesimo traguardo fissato dal management. Si tratta del secondo step di una road map iniziata il 5 Settembre 2022 con la registrazione di Criptovaluta.it®, brand di proprietà della ALESSIO IPPOLITO S.R.L. Editore: un evento di grande importanza se si considera che la società è la prima in assoluto, fra quelle operanti nel settore delle criptovalute, ad aver depositato il proprio Marchio.

È sicuramente motivo di orgoglio per tutto il team cui fa capo la Redazione ripensare alla crescita costante che ha accompagnato i primi passi di un portale dedicato al Bitcoin e al mondo crypto, fino a diventare un punto di riferimento per gli investitori, il primo che ad oggi possa vantare una notevole storicità in Italia.

Tecnologie digitali: l’attività di divulgazione di Criptovaluta.it

In particolare, criptovaluta.it, Partita IVA numero 14569041008, in data 10 Ottobre 2022 è divenuta testata giornalistica online con iscrizione N° 12776/2022 – Num. Reg. Stampa 143 al Tribunale di Milano. La sede legale della società è sita in Via Pola, 11 – 20124 Milano (MI), il quartier generale da cui ogni giorno la strategia editoriale del Direttore Alessio Ippolito si dipana, per accompagnare i lettori e i risparmiatori alla scoperta dei temi caldi, inerenti il mondo delle criptovalute. L’aspetto più interessante degli approfondimenti proposti dalla Redazione della rivista online è rappresentato dal fatto che il focus degli articoli non è incentrato puramente sulla sfera degli investimenti, ma spazia su tutto ciò che riguarda l’applicabilità di queste nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni.

Le analisi puntuali sui prezzi dei vari token, eseguite sia con un approccio fondamentale sia con un approccio tecnico, sono infatti corredate da guide e tutorial che illustrano i punti di forza della blockchain e le potenzialità che può avere tale innovazione in vari settori.

Del resto chi ha poche conoscenze dell’ecosistema crypto tende a semplificare la profondità di queste tematiche, riducendola alla semplice operatività sul Bitcoin, l’asset più importante, ormai arcinoto anche al grande pubblico; mentre la mission del gruppo guidato da Alessio Ippolito coincide con la volontà di evidenziare tutte le sfumature di una tecnologia ancora in gran parte da scoprire: con il supporto di analisti e operatori specializzati Criptovaluta.it introduce i lettori nel mondo dei Non Fungible Token; spiega come riuscire ad estrarre valore dai progetti senza dover necessariamente investire, ma sfruttando l’attività di mining o il play to earn; o ancora illustra le potenzialità del Metaverso per fini didattici.

Criptovaluta.it: un supporto costante anche sui social network

Il ricchissimo materiale che i lettori possono liberamente consultare sul sito ufficiale della rivista online è solo una parte del lavoro svolto dalla Redazione: difatti il team è anche presente sui social network, un modo per far sentire ancor di più la propria presenza nella community. Grazie a questi canali gli utenti non hanno solo la possibilità di essere avvisati istantaneamente sugli ultimi aggiornamenti proposti da Criptovaluta.it, il cui capo redattore di testata è Gianluca Grossi, ma soprattutto hanno la facoltà di interagire con la controparte creando confronti che aiutano tutti a crescere.

La testata giornalistica online può vantare una partecipazione decisamente attiva su Twitter, la piattaforma che oggi probabilmente permette una comunicazione più incisiva e di più ampia portata con i propri follower e con gli utenti del social network in generale. Non è un caso se lo staff ha profuso un grande impegno sul canale Twitter di Criptovaluta.it, ottenendo pochi mesi fa il badge verificato: l’opera di divulgazione portata avanti dalla società ha consentito di raggiungere questo traguardo dopo un lungo periodo di valutazione dell’attività da parte dello Staff della piattaforma; uno status che certifica la qualità e l’affidabilità dei contenuti della rivista online.

Per Maggiori informazioni

Sito web: https://www.criptovaluta.it/

Canale Twitter Criptovaluta.it:https://twitter.com/CriptovalutaI

Canale Youtube Criptovaluta.it:https://www.youtube.com/c/criptovalutait