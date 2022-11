Crowdfunding, il brivido di investire nelle idee ad alto rischio

Novembre 2, 2022

(Milano, 2 novembre 2022) – Milano, 2 novembre 2022 – Negli ultimi anni anche in Italia ha iniziato a diffondersi l’attenzione degli investitori per ilcrowdfunding, e molte piccole società lo hanno scoperto come modo semplificato per raccogliere capitali.

Su questo tema l’ufficio studi di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente ha dedicato recentemente un focus sul proprio sito SoldiExpert.com e su LetteraSettimanale.it , la newsletter di finanza personale gratuita dedicata agli investitori accorti.

Secondi i dati 2022 dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, però, l’interesse e la curiosità per questo innovativo sistema d’investimento è stato concretamente utilizzato solo da poche migliaia di risparmiatori privati e con capitali che non raggiungono quasi mai i 10.000 euro. Naturalmente l’investimento in crowdfunding non è utilizzato solo da privati, ma è per questi ultimi che può essere particolarmente interessante in ottica di diversificazione come quota di investimento ad alto rischio.

Per aiutare gli investitori a valutare se il crowdfunding sia un’opportunità o un rischio, SoldiExpert SCF ha realizzato un’analisi dettagliata per spiegare il crowdfunding cos’è.

UN BUSINESS DA MILIONI DI EURO

Crowdfundingsignifica raccolta di fondi online tra privati (dalla “folla”, crowd, in inglese), cioè senza intermediari. Si tratta di un tipo di canale che si è sviluppato a partire dagli Anni ’90 per progetti di beneficenza, per poi allargarsi in modo consistente alle attività “profit”. Tra giugno 2021 e giugno 2022 in Italia, attraverso questo sistema sono stati raccolti complessivamente oltre 430 milioni di euro (+27% rispetto ai dodici mesi precedenti), soprattutto da start up innovative e PMI (piccole e medie imprese).

Per questo tipo di società, infatti, accedere ai finanziamenti di banche e società finanziarie è molto difficile, in quanto sono richieste notevoli garanzie a livello di capitali e beni, di management e di realizzabilità del business plan.

Delle tre articolazioni principali del crowdfunding, cioè equity, lending e immobiliare (si veda il paragrafo successivo), il primo ha raccolto circa 98 milioni da progetti non immobiliari e 44 milioni da progetti immobiliari, il secondo ha fornito prestiti per 168 milioni e il terzo ha finanziato progetti per oltre 83 milioni.

Visto il crowdfunding come funziona, per società nate da poco (o non ancora nate) sulla base di idee innovative e non ancora strutturate, ottenere fondi dalla “folla” è quindi più semplice. Ma attenzione: prestare soldi o diventare soci di un’attività non del tutto solida attraverso il crowdfunding è un vero rischio. Per questo nell’analisi di SoldiExpert SCF sono contenuti alcuni consigli utili per evitare di avere amare sorprese.

EQUITY, LENDING E IMMOBILIARE

Per investire in progetti dicrowdfundingè necessario collegarsi a uno o più dei 49 portali autorizzati da Consob e studiare con attenzione la documentazione di ogni singolo progetto.

Poiché per il crowdfunding significato e realtà coincidono, l’applicazione pratica del concetto di finanziamento/investimento tra privati si concretizza principalmente, come accennato in precedenza, nell’equity crowdfunding, nel lending crowdfunding e nel crowdfunding immobiliare.

Con il primo si può investire in titoli azionari di società per azioni (SPA) o in quote di partecipazione in società a responsabilità limitata (SRL). In questo caso si diventa soci dell’azienda, anche con capitali minimi e l’investimento viene remunerato negli anni successivi con eventuali utili. Ma poiché non si tratta di società quotate, non c’è una borsa in cui rivendere i titoli. In questo caso, o si aspetta la scadenza del contratto di crowdfunding, oppure bisogna cercarsi da soli un compratore, anche attraverso bacheche di annunci presenti su alcuni portali di crowdfunding.

Con il lending crowdfunding, invece, si prestano soldi a persone o aziende che li richiedono e che si impegnano a restituirli ad un interesse certo e in un periodo di tempo stabilito. Il rischio di insolvenza o di ritardo nella restituzione è alto, ma per questo i tassi possono essere più alti della media.

Infine, il crowdfunding immobiliare consente di partecipare alla realizzazione di progetti di edificazione, recupero o altro. Solitamente in questo settore si investe sotto forma di prestiti o di azioni di società veicolo oppure di entrambi.

CONSOB E I PORTALI AUTORIZZATI

Per accedere ai progetti è quindi necessario vagliarli con attenzione sui vari portali esistenti. Alcuni di essi sono specializzati in specifici strumenti come equity o mini-bond, ma anche in specifici settori, come l’immobiliare, le energie pulite o il mondo sportivo.

Sulla base della recente normativa europea, l’autorizzazione ad operare viene data da Consob, che vigila affinché non vi siano conflitti d’interesse tra i gestori dei portali e i titolari dei progetti, e che agli utenti venga fornita tutta la documentazione necessaria a comprendere rischi e vantaggi di ogni singolo progetto.

Consob mantiene un registro consultabile online dei portali autorizzati e dei tipi di licenze ad essi concesse.

Nessun progetto è comunque garantito dagli enti di vigilanza i dai portali stessi. Per questo ilcrowdfundingsi configura come un investimento ad alto rischio, quasi come una scommessa sulla potenzialità di idee imprenditoriali innovative piuttosto che sulla solidità delle imprese stesse.

