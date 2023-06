CRP Law Firm: la protezione internazionale dei diritti digitali nell’epoca del cybercrime

Giugno 28, 2023

(Milano, 28 Giugno 2023) – Il nuovo studio legale è specializzato nella privacy online, protezione dei dati, cybersecurity, diritto internazionale, White Collar Investigation, e altre aree del diritto digitale

Milano, 28 Giugno 2023 – Il crimine informatico costa al mondo 8 trilioni di dollari all’anno, coprendo con questa cifra crimini come violazione dei dati personali, sextortion, doxing o revenge porn, secondo Cybercrime Magazine.

Nell’era della tecnologia e della comunicazione digitale, la tutela dei diritti nel contesto virtuale è essenziale.

Un gruppo di avvocati qualificati e formati nella tutela dei diritti digitali hanno riconosciuto questa esigenza e hanno fondato CRP Law Firm.

Lo studio legale internazionale è specializzato nelle varie branche del diritto digitale e fornisce consulenza legale esperta su questioni specifiche, quali tutela dell’immagine, privacy online, proprietà intellettuale, sicurezza informatica, White Collar Investigation.

“La tecnologia ha rivoluzionato il nostro modo di vivere ma ha portato anche nuove sfide legali”, spiega Francesca Gollin, Founding Partner di CRP Law Firm.

Nel mondo digitalizzato, i criminali informatici approfittano della vulnerabilità degli utenti mettendo a rischio le loro finanze, la loro immagine e il loro tempo.

A livello globale, secondo CISA, i consumatori perdono in media $ 358 e 21 ore all’anno a causa del crimine online.

“Il crimine informatico influisce anche sulla fiducia nelle piattaforme e nei servizi online, nonché sulla percezione di sicurezza e privacy degli individui”, afferma Federica Pietrogrande, esperta di cyber litigation.

Il team legale di CRP Law Firm

L’impegno di CRP Law Firm nella difesa dei diritti digitali si concretizza nel suo team multidisciplinare di avvocati specializzati. Ogni membro del team possiede una profonda conoscenza delle leggi, sia civili che penali, e dei regolamenti digitali ed è costantemente aggiornato sugli sviluppi tecnologici e sulle tendenze emergenti nel mondo digitale.

Tutti insieme si impegnano a garantire che i diritti digitali dei propri clienti siano protetti e rispettati.

Il gruppo di avvocati è composto da Francesca Gollin, Carlo Zaccagnini, Federica Pietrogrande, Jose Miguel Chica e Eduardo Max de Souza.

“L’obiettivo di CRP Law Firm è trovare soluzioni legali eque e sostenibili che promuovano un ambiente digitale sicuro e rispettoso dei diritti fondamentali”, afferma l’avv. Gollin.

Uno degli aspetti distintivi di CRP Law Firm è la sua vocazione internazionale. Con una presenza in vari paesi, lo studio ha la capacità di fornire consulenza legale transfrontaliera su questioni relative ai diritti digitali. Ciò consente un supporto completo in situazioni in cui la giurisdizione e le leggi nazionali possono essere complesse e labili.

A supporto del team legale, CRP Law Firm dispone anche di tecnici forensi e di un dipartimento di Reputation Intelligence orientato alla tutela dei diritti digitali, guidato da massimi esperti del settore, Andrea Baggio e Juan Ricardo Palacio.

L’impegno di CRP Law Firm sui diritti digitali

Oltre che per l’esperienza legale, CRP Law Firm si distingue anche per l’impegno in attività di promozione di leggi e regolamenti, a livello internazionale, volti alla difesa della privacy e alla protezione dei dati digitali.

Lo Studio è infatti attivamente coinvolta in attività relative alla legislazione e alle politiche sulla privacy nell’ambiente digitale, lavorando per promuovere un solido quadro giuridico e garantire che i diritti digitali siano rispettati in ogni momento.

“Lo studio lavora a stretto contatto con organizzazioni ed esperti del settore per garantire che i propri clienti siano protetti nel mondo digitale in continua evoluzione”, conclude l’avv. Gollin.

