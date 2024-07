Crunchyroll lancia il trailer di “Blue Lock il film – episodio Nagi-”

16 Luglio 2024

(Adnkronos) – L’adrenalinico film anime sul mondo dello sport arriva al cinema in Italia il 17 Luglio

Sinossi del film: “È una seccatura”. Questo è quello che lo studente del secondo anno di liceo Nagi Seishiro ama dire nella sua noiosa vita. Ma le cose cambiano quando Mikage Reo, un suo compagno di classe che sogna di vincere la Coppa del Mondo, scorge le doti nascoste di Nagi, e lo invoglia a inziare a giocare a calcio per condividere il suo incredibile talento. Un giorno, riceve un invito per il misterioso progetto BLUE LOCK. Ciò che lo attende è l’incontro coi più abili attaccanti di tutta la nazione. Il sogno di Nagi di diventare il migliore, insieme a Reo, porterà questo prodigio in un mondo finora sconosciuto.

Un prodigio può solo essere forgiato quando qualcuno lo scopre… ora, l’incredibile talento dell’attaccante Nagi Seishiro e la sua personalità porteranno una scossa nel mondo del calcio.

Sul Franchise:BLUE LOCK segue i sogni di 300 studenti delle scuole superiori che mirano a diventare un asso assoluto dell’attacco e a guidare la Nazionale maschile giapponese alla vittoria della prossima Coppa del Mondo. Tuttavia, se vengono eliminati dal programma di allenamento BLUE LOCK, non potranno mai giocare per la nazionale e la loro carriera sarà finita. Solo uno di loro, il cui ego e la cui abilità trionferanno su tutti, riuscirà ad emergere. Basato sul pluripremiato manga omonimo scritto da Muneyuki Kaneshiro, illustrato da Yusuke Nomura e serializzato sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha con oltre 30 milioni di copie in circolazione, l’anime ha debuttato nell’ottobre 2022 ed è stato una delle serie più popolari durante la sua stagione di simulcast.

La prima stagione di BLUE LOCK è attualmente disponibile su Crunchyroll.

Credits: Diretto da Shunsuke Ishikawa. Storia originale di Muneyuki Kaneshiro. Manga di Kouta Sannomiya. Character Design di Yusuke Nomura. Sceneggiatura di Taku Kishimoto. Musiche di Jun Murayama. Prodotto da Eightbit.

Doppiaggio italiano:

●Seishiro Nagi:Marcello Gobbi

●Reo Mikage: Matteo De Mojana

●Yoichi Isagi: Giuseppe Palasciano

●Zantetsu Tsurugi: Andrea Moretti

●Meguru Bachira: Simone Marzola

●Rensuke Kunigami: Ezio Vivolo

●Hyoma Chigiri: Jacopo Calatroni

●Rin Itoshi: Andrea Oldani

●Jinpachi Ego: Paolo De Santis

●Ryo Nameoka: Renato Novara

Data di uscita cinematografica in Italia:: dal 17 luglio 2024 solo al cinema in versione sottotitolata e doppiata in italiano.

A proposito di Crunchyroll

Crunchyroll connette i fan di anime e manga in oltre 200 paesi e territori attraverso i contenuti e i titoli più amati. Oltre alla visione gratuita di titoli con pubblicità e all’opzione di abbonamento premium per accedere al catalogo completo delle serie, Crunchyroll parla alla community anime globale attraverso eventi, release cinematografiche, videogiochi, collezionabili e manga. I fan degli anime possono accedere attraverso Crunchyroll al più vasto catalogo di titoli esistente, tradotti in molteplici lingue per i fan di tutto il mondo. Parte dell’offerta comprende ogni stagione una vasta lista di titoli in simulcast: attesissime novità disponibili immediatamente dopo la messa in onda giapponese. L’app Crunchyroll è disponibile su quasi 15 piattaforme, inclusa la maggior parte delle console di gioco.

Crunchyroll, LLC è una joint venture gestita in modo indipendente tra Sony Pictures Entertainment con sede negli Stati Uniti e Aniplex giapponese, una filiale di Sony Music Entertainment (Giappone) Inc., entrambe filiali del Sony Group con sede a Tokyo.

