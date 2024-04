Cryptosmart conclude la prima tranche dell’aumento di capitale di 3,5 milioni e perfeziona acquisizione di IBX AG

16 Aprile 2024

(Adnkronos) – Perugia, 16 aprile 2024 – Cryptosmart, primo exchange italiano, ha concluso con successo la prima tranche dell’aumento di capitale di complessivi 3,5 milioni ed ha perfezionato l’acquisizione di IBX AG, società specializzata nel mining di Bitcoin.

IBX AG gestisce miners di proprietà in datacenter presenti in Islanda, Canada e USA e ha sviluppato Bhp (Bitcoin Hash Power), un innovativo servizio che permette di partecipare al mining di Bitcoin. La collaborazione consentirà a Cryptosmart di aumentare il suo portfolio di attività e, soprattutto, di continuare il suo percorso come azienda leader nel settore delle criptovalute.

Questa acquisizione rappresenta per Cryptosmart un passo importante nella strategia di espansione internazionale e di ampliamento dei propri servizi attraverso la commercializzazione del BHP (Bitcoin Hash Power), utility token collegato alla potenza di calcolo (1 token BHP = 1 Terahash di capacità di calcolo di un miner). L’utente possessore del token acquista, infatti, capacità di calcolo e partecipa attivamente al mining di bitcoin, ricevendo settimanalmente le ricompense distribuite dalla blockchain Bitcoin sul proprio wallet detenuto presso la piattaforma Cryptosmart.

“Come imprenditori che vivono in Italia, ci siamo resi conto che c’è una mancanza di accesso alle criptovalute e agli Asset Digitali nel paese, specialmente per le persone comuni. La finanza, per essere davvero democratica, deve essere facile da capire, affidabile e poco costosa. Grazie all’acquisizione di IBX, Cryptosmart può fornire un nuovo servizio che permette a chiunque con un semplice click di partecipare all’attività di mining di Bitcoin, senza la necessità di acquistare direttamente miners o avere competenze tecnico specialistiche del settore” – ha affermato Alessandro Frizzoni, Co-Ceo e fondatore di Cryptosmart.

Cryptosmart S.p.A. è un exchange crypto 100% italiano (soci, società, regolamentazione), iscritta al Registro di operatori di valuta virtuale presso l’OAM (Organismo degli agenti e mediatori creditizi) che consente attraverso la propria piattaforma on-line di acquistare, vendere, trasferire e depositare criptovalute e asset digitali.

La mission di Cryptosmart è di aumentare la libertà economica delle persone fornendo una piattaforma affidabile, sicura che rende facile per le persone interagire con i cripto-asset e ne favorisce cultura ed adozione.

Per maggiori informazioni:

Sito web: https://cryptosmart.it/