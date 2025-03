Cte Cobo lancia l’Hackathon “Culture Challengers” per innovare le Industrie Creative e Culturali

19 Marzo 2025

– Aperte le candidature fino al 15 aprile per partecipare alla competizione che premia le migliori soluzioni basate su 5G e tecnologie emergenti

Bologna, 19 marzo 2025. CTE COBO – Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna, in collaborazione con Almacube, Innovation hub e incubatore dell’Università di Bologna e Confindustria Emilia Area Centro, grazie alle risorse economiche messe a disposizione dei beneficiari dalla Città Metropolitana di Bologna, annuncia il lancio di “Culture Challengers”, un Hackathon che chiama innovatori, sviluppatori e creativi a progettare soluzioni tecnologiche all’avanguardia per le Industrie Creative e Culturali. L’iniziativa è aperta a partecipanti singoli o in team (4-6 persone) e sarà ospitata il 23 e 24 maggio presso Bologna Innovation Square.

La sfida è ambiziosa: sfruttare il 5G e le tecnologie emergenti per creare servizi e prodotti innovativi che trasformino il settore culturale. I partecipanti avranno l’opportunità di lavorare su casi reali forniti dalla Cineteca di Bologna e dal 24Frame Future Film Festival, con il supporto di esperti del settore.

I progetti migliori verranno valutati da una giuria di esperti sulla base di criteri come innovazione, impatto, utilizzo tecnologico, scalabilità e design. Il team vincitore avrà la possibilità di partecipare a uno dei più importanti Festival del Cinema in Europa, vivendo un’esperienza esclusiva di networking e formazione.

Le candidature sono aperte fino al 15 aprile 2025 alle ore 12:00. Per iscriversi e consultare il bando ufficiale, è possibile visitare il sito ctecobo.it.

Homepage CTE COBO

Hackathon CULTURE CHALLENGERS

Kit stampa CTE COBO

È un progetto finanziato dal MIMIT con i fondi FSC 2014-2020 e finalizzato a realizzare in Emilia- Romagna, attraverso la collaborazione di 16 partner, un centro di trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti abilitate dal 5G (IoT, Intelligenza Artificiale, Blockchain), in 3 ambiti verticali quali: Industria 4.0, Servizi Urbani Innovativi, Industrie Culturali e Creative. Il progetto mira inoltre a promuovere un ecosistema territoriale sempre più attrattivo e generativo in grado di promuovere soluzioni innovative, nuove idee imprenditoriali, l’accelerazione di start-up e il trasferimento tecnologico in particolare a favore delle PMI.

Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Ravenna, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Almacube, ART-ER, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, BI-REX Big data & research excellence, Cineca, CNIT – WiLab, Creative Hub Bologna, G-Factor, Gellify, Search On Media Group, START 4.0 – Centro di Competenza per la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche, TIM.

Contatti e Informazioni

Email: bandictecobo@cittametropolitana.bo.it

Telefono: +39 331 677 8671 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00).