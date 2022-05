Cugher porta la sua expertise anche sul segmento del vetro piano per Building & Interior Design

Maggio 12, 2022

(Adnkronos) – “Nel nostro Architectural Lab c’è un team R&D specializzato in edilizia e design di interni.”

Milano, 12/05/2022 – Impianti e macchinari personalizzati per edilizia e interior design in vetro piano: è questa l’ultima sfida raccolta da Cugher. L’azienda, specializzata in soluzioni custom per la serigrafia su vetro piano e leader nell’automotive, ha ampliato la sua offerta al settore delle costruzioni.

“Con la divisione Building&Interior Design – racconta Barbara Mazza, Managing Director diCugher – abbiamo applicato il nostro approccio ingegneristico flessibile a una nuova realtà, integrando al nostro team un centro di ricerca e sviluppo altamente specializzato nella creazione di soluzioni specifiche per il settore dell’edilizia e dell’interior design. È il nostro Architectural Lab, nel quale progettiamo soluzioni extracustom ad altissima precisione e lunga durata, come tutte le realizzazioni Cugher”.

Le soluzioni progettate dalla divisione Cugher Building&Interior Design includono macchinari,impianti e intere linee produttive, e vanno dalla stampa serigrafica alla movimentazione di vetri float, temperati e laminati e all’essicazione delle stampe digitali e serigrafiche. A questo si aggiungono i sistemi di visione per controllo qualità e un ordermanager in linea con l’Industria 4.0.

“Le nostre soluzioni – spiega ancora il Managing Director di Cugher – abbracciano un’ampia gamma di applicazioni civili e industriali, da vetrate e balconate fino a cabine doccia e complementi d’arredo. In base alle esigenze del cliente, possiamo creare dei sistemi adatti a stampare su vetri fino al formato Jumbo e a movimentarli in tutte le direzioni, indipendentemente da forma e dimensione del vetro”.

“Per chi lavora con il vetro piano – conclude Barbara Mazza – la personalizzazione degli impianti è fondamentale per ottimizzare gli spazi di lavoro e ridurre al minimo il rischio di danni in ogni operazione. L’esperienza Cugher nell’automotive ci consente di creare dei sistemi tailor made e di garantire prestazioni eccellenti in termini di precisione e di affidabilità dei macchinari. Offriamo gratuitamente alle aziende un primo studio delle loro specificità ed esigenze tecniche proprio perché siamo certi di poter elaborare sempre la soluzione migliore per loro”.

Cugher nasce in Italia negli anni ’60. Grazie ai continui investimenti in tecnologia e ricerca che l’azienda ha operato fin dalla creazione, gli impianti Cugher sono stati tra i primi nel mondo ad automatizzare il processo di serigrafia su vetro piano.

Dagli anni 2000 il core business di Cugher è la realizzazione di impianti per il settore automotive, che hanno reso l’azienda un player d’eccellenza riconosciuto a livellointernazionale. Nella sua sede di Novate Milanese (MI) Cugher applica la sua expertise a settori diversi, con le divisioni Building&Interior Design, Home appliance, Solar e Oven&Dryer.

Per maggiori informazioni:

www.cugher.com/?lang=it

CUGHER GLASS Srl

Via G. di Vittorio, 70

20026 Novate Milanese (MI) Italy

info@cugher.com