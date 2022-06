Cultura, a Senigallia dal 21 al 23 luglio il Festival Epicureo

Giugno 22, 2022

(Adnkronos) – 22 giugno 2022. “Fare il domani migliore dell’oggi” è il tema della quarta edizione del Festival Epicureo 2022, che quest’anno si terrà da giovedì 21 luglio a sabato 23 luglio a Senigallia. Gli ospiti parleranno di filosofia, progresso scientifico e morale e futuro: ricercatori e professori da tutta Italia, ma anche da Parigi, Colonia e New York, saranno a Senigallia per un Festival all’insegna della divulgazione e del dibattito filosofico che interpreti con occhi diversi le vicende e la vita quotidiana, verso cui ci si rivolge con preoccupazione e timore. Non mancheranno momenti dedicati a chi ha concluso da poco il percorso universitario: venerdì 22 luglio verranno premiati i vincitori del premio Netoip 2022, Chiara Rover e Francesco Giulio Corsi, per la miglior tesi di Laurea su Epicuro. Per il terzo anno consecutivo l’operatore telefonico marchigiano Netoip offre un premio di 1.500 euro per la miglior tesi di laurea su Epicuro, quest’anno per la prima volta sarà premiata anche la seconda tesi classificata con un ulteriore premio di 500 euro.