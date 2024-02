Cuore Digitale, Tocco Umano: Area Web Srl e la Sua Dedizione alle Imprese Locali

Febbraio 19, 2024

(Adnkronos) – Così Area Web Srl aiuta le PMI a navigare nel futuro digitale con soluzioni personalizzate che combinano l’avanguardia tecnologica con un tocco umano

Bari, 19 febbraio 2024. In un’era dominata dall’innovazione tecnologica, dove l’impersonalità del digitale sembra prevalere, Area Web Srl si distingue come un faro di speranza per le piccole e medie imprese (PMI) che cercano di navigare nel vasto oceano del digitale.

Con un approccio che bilancia magistralmente l’avanguardia tecnologica e un tocco umano, Area Web Srlsi dedica con passione al supporto delle realtà imprenditoriali locali, dimostrando che la tecnologia, quando utilizzata con cura e attenzione, può effettivamente avvicinare le persone piuttosto che allontanarle.

Nata a Bari nel 2012 dalla visione di due giovani imprenditori – Bartolomeo Lobuono e Nicola Calabrese – Area Web Srl ha rapidamente riconosciuto il potenziale trasformativo della tecnologia digitale per le imprese locali.

Tuttavia, anziché limitarsi a fornire soluzioni tecnologiche standard, l’azienda ha scelto di percorrere una strada meno battuta: quella di personalizzare ogni soluzione in base alle esigenze uniche di ogni cliente, mantenendo sempre al centro l’elemento umano.

“Per noi, ogni cliente è un mondo a sé, con le sue peculiarità, sfide e sogni. La nostra missione è quella di ascoltare, comprendere e poi agire, utilizzando la tecnologia come strumento per realizzare quei sogni, non come un fine in sé,” afferma Bartolomeo Lobuono, Administrator e Co-Founder dell’azienda.

Questo approccio personalizzato ha permesso all’azienda di costruire ponti solidi tra l’innovazione tecnologica e le tradizioni delle imprese locali, garantendo che la digitalizzazione non solo sia accessibile, ma anche significativa.

L’impegno di Area Web Srl va oltre la semplice implementazione di soluzioni digitali. Attraverso un processo collaborativo, l’azienda lavora a stretto contatto con le PMI per:

●Identificare le aree di miglioramento

●Ottimizzare i processi esistenti

●Scoprire nuove opportunità di crescita

Che si tratti di sviluppare un nuovo sito web, ottimizzare la presenza online attraverso il SEO, o implementare strategie di marketing digitale mirate, Area Web Srl si assicura che ogni azione intrapresa generi un valore tangibile per i suoi clienti.

Un esempio lampante di questo approccio è la trasformazione digitale di una storica bottega artigianale locale. Grazie alla collaborazione con Area Web Srl, l’azienda ha potuto:

●Espandere il proprio mercato ben oltre i confini cittadini

●Raggiungere clienti in tutta Italia e all’estero

“Vedere la nostra attività fiorire online è stato come scoprire un nuovo mondo di possibilità”, racconta Nicola Calabrese, CEO di Area Web Srl.

Nel percorso verso la digitalizzazione, Area Web Srl rimane fedele al suo impegno di fornire soluzioni su misura che rispecchiano le esigenze e le aspirazioni delle PMI italiane.

Con un cuore digitale e un tocco umano, l’azienda non solo sta ridisegnando il panorama digitale delle imprese locali ma sta anche rafforzando il tessuto economico e sociale delle comunità in cui opera.

In un mondo in rapida evoluzione, la dedizione di Area Web Srl alle imprese locali serve da promemoria che la tecnologia, quando guidata da valori umani, può essere una forza potente per il bene comune.

Con Area Web Srl, le PMI non sono solo partecipanti al cambiamento digitale; sono al centro di una rivoluzione che celebra l’unicità, la comunità e il progresso congiunto.

Alcuni esempi concreti di come AREA WEB SRL ha aiutato le PMI

●Aumento del fatturato del 30% per un negozio di abbigliamento online grazie a una campagna di marketing digitale mirata.

●Raddoppio del numero di lead per un’azienda di servizi B2B grazie all’ottimizzazione del sito web per i motori di ricerca.

●Miglioramento del customer servicee riduzione dei costi per un’azienda di telecomunicazioni grazie all’implementazione di un nuovo sistema di CRM.

Inoltre, l’azienda offre una consulenza gratuita di 30 minuti per le PMI che desiderano valutare il proprio livello di digitalizzazione e ricevere consigli su come migliorare la propria presenza online.

Per maggiori informazioni:

Per saperne di più su come Area Web Srl può aiutare la tua impresa a navigare nel futuro digitale, visita il sito ufficiale Areaweb.org.