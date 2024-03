CURIUM ANNUNCIA LE PRIME DOSI COMMERCIALI IN ITALIA DI PYLCLARI® – UN INNOVATIVO TRACCIANTE PET 18F-PSMA INDICATO NEI PAZIENTI CON TUMORE ALLA PROSTATA

Marzo 7, 2024

Parigi, Francia, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Curium, leader mondiale nella medicina nucleare, ha annunciato oggi la vendita delle prime dosi commerciali di PYLCLARI® in Italia. PYLCLARI® (INN: Piflufolastat (18F)), noto anche come (18 F)-DCFPyL, è indicato per la rilevazione di lesioni positive all’antigene di membrana prostatico specifico (PSMA) con la tomografia a emissione di positroni (PET) in pazienti con carcinoma prostatico nei seguenti contesti clinici:

Benoit Woessmer, CEO di Curium per la PET Europe, ha commentato: “Siamo entusiasti di aver avviato con successo la fornitura commerciale di PYLCLARI® in Italia, a sostegno di un numero ancora maggiore di medici di medicina nucleare e dei loro pazienti in tutta Europa. Mentre continuiamo a ridefinire l’esperienza delle malattie oncologiche attraverso la nostra fidata eredità nella medicina nucleare, l’annuncio di oggi sottolinea la nostra priorità di migliorare la scelta delle modalità diagnostiche disponibili per i nostri clienti – in ultima analisi, a beneficio dei pazienti affetti da tumore alla prostata.”

In Italia, Curium produce attualmente PYLCLARI® presso i suoi stabilimenti di Milano, con l’intenzione di espandere la produzione a Pisa e Roma in futuro per consentire a un maggior numero di pazienti di trarne beneficio.

L’annuncio di oggi fa seguito alla decisione della Commissione Europea che nel luglio 2023 ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di PYLCLARI® nell’Unione Europea. Il 3 febbraio 2024 l’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato la decisione per PYLCLARI® in Italia.

Per ulteriori informazioni su PYLCLARI®: www.pylclari.com

Negli Stati Uniti, Lantheus ha ricevuto l’approvazione per [18F]-DCFPyL, ora PYLARIFY® (Piflufolastat F 18 Injection) dalla Food and Drug Administration (FDA) nel maggio 2021. Si tratta dell’agente di imaging PET PSMA numero 1 nel mercato statunitense. I diritti europei sono stati concessi in licenza da Curium a Progenics, una società di Lantheus, nel 2018.

Informazioni su Curium

Curium è leader mondiale nella medicina nucleare. Sviluppiamo, produciamo e distribuiamo prodotti radio-farmaceutici di livello mondiale per aiutare i pazienti di tutto il mondo. La nostra comprovata tradizione, unita a un approccio pionieristico, è il marchio di fabbrica che ci permette di offrire innovazione, eccellenza e un servizio senza pari.

Con impianti di produzione in Europa e negli Stati Uniti, Curium fornisce soluzioni radio-farmaceutiche SPECT, PET e terapeutiche per malattie potenzialmente letali a oltre 14 milioni di pazienti ogni anno. Il nome “Curium” onora l’eredità dei pionieristici ricercatori di materiali radioattivi Marie e Pierre Curie, da cui prese il nome l’elemento radioattivo Curio, e sottolinea la nostra attenzione alla medicina nucleare. Per saperne di più, visitate il sito www.curiumpharma.com

Per ulteriori informazioni:Ross Bethell, vicepresidente, responsabile delle comunicazioni globaliCuriumcommunications@curiumpharma.com