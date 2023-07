Cusano Italia TV: questa sera in onda l’intervista integrale a Stefano Bandecchi, rilasciata a Report di Rai 3

Luglio 10, 2023

(Adnkronos) – 10 luglio 2023. Questa sera il programma televisivo Report di Rai 3 tornerà a parlare di Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, sindaco di Terni e fondatore dell’Università Niccolò Cusano e, fra i vari punti in scaletta, si insisterà anche sulla presunta incompatibilità tra i ruoli che ricopre e le sue proprietà, sulle condizioni dei lavoratori e degli ex dipendenti e sui mezzi di comunicazione di Unicusano.

“Per evitare eventuali strumentalizzazioni della mia intervista registrata dalle telecamere Rai in data 26 giugno presso l’Unicusano”, dichiara Bandecchi, “subito dopo la messa in onda del servizio di Report dal titolo Occhio per occhio, questa sera, lunedì 10 luglio, dalle 23.30 sul canale 264 del digitale terrestre di Cusano Italia Tv,trasmetteremo la versione integrale del girato.

Vogliamo che l’informazione sia globale e corretta, ma soprattutto che tutti gli spettatori possano conoscere la verità, così da sviluppare un’opinione libera e un’idea complessiva, che non sia soltanto frutto delle scelte di montaggio e del punto di vista fornito dal programma televisivo di rai 3”.

Ufficio Stampa