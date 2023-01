Cyberati e Pegaso Security lanciano GuarDrone: “Innovativo sistema di videosorveglianza, ‘drone in a box’ evoluto per la sicurezza privata”

Gennaio 17, 2023

(Adnkronos) – Monitoraggio h24 con camere e sensori perfettamente tarati, capacità di calcolo IA, connettività Wi-Fi o Ethernet e sistemi di precisione centimetrica

Modugno (Ba),17 gennaio 2023. L’utilizzo dei droni è ormai consolidato anche per applicazioni civili, oltre ai normali droni per riprese aeree, infatti, si stanno rapidamente diffondendo dispositivi specializzati in operazioni di prevenzione, intervento ed ispezione, per usi di telerilevamento e sorveglianza di aree private con finalità di monitoraggio e sicurezza.

L’innovativo progetto GuardDrone, nasce dalla collaborazione tra Cyberati e Pegaso Spa, una soluzione work in progress di ‘drone in a box’ in grado di espandere qualsiasi sistema di sicurezza o videosorveglianza grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate collegate ad una base operativa di pronto intervento.

“Il sistema di sorveglianza GuarDrone che abbiamo sviluppato si compone di due parti principali: un drone completamente autonomo con features avanzate di sicurezza equipaggiato da sensoristica ad ultrasuoni, sensori di prossimità per rilevare presenze ed evitare collisioni ed una stazione base compatta di ricarica, resistente alla pioggia e alle intemperie, dotata di capacità di calcolo IA, connettività Wi-Fi o Ethernet”, afferma Arturo Tucci, Cyber Security Manager con certificazioni CompTia A+, Microsoft MCSE, oltre che Chief Technology Officer della Cyberati. “La fotocamera 5,4k, grazie allo zoom16x, permette facilmente ed in autonomia il rilevamento di eventuali volti di persone intruse e targhe di mezzi sospetti. Con queste due componenti GuarDrone garantisce sicurezza all’interno della proprietà privata, con la possibilità di personalizzare diverse impostazioni relative alla privacy della proprietà”.

Cyberati, società di consulenza, specializzata in cybersecurity e GDPR 2016/679 compliance, è attiva su tutto il territorio nazionale rispondendo alle crescenti esigenze di outsourcing facilities di aziende, enti e privati, attraverso una accurata analisi delle specifiche necessità e grazie allo sviluppo di App dedicate e sistemi di sicurezza avanzati. Il progetto GuarDrone nasce dalla fusione con il Gruppo Pegaso Security fondato da Carlo De Nigris nel 2010, azienda in grado di offrire direttamente, anche in maniera integrata, tutta la gamma di servizi di Security: dalla vigilanza armata con piantonamento, ai servizi di collegamento audio/video, consulenza di intelligence, ai vari servizi fiduciari. Le potenzialità e l’operatività del Gruppo Pegaso sono dislocate in ben 32 sedi in Italia, isole incluse.

“GardDrone è opensource, integrabile con qualsivoglia sistema di sicurezza preesistente e dispone di tecnologia di geofencing per limitare il monitoraggio all’interno della superficie di proprietà mappata e senza mai superare i confini preimpostati, nella piena compliance GDPR 679/2016”, spiega Vanessa Carlotto, Amministratrice della Cyberati. “L’intero sistema viene settato e modulato sotto vari aspetti – telecamera termica/infrarossi, ganci trasportatori, megafono, microfono, faro led, ecc. – è quindi personalizzabile sulle esigenze del caso. Il drone dispone di una batteria da 8.000mAh, una velocità di crociera di 5 m/s per una velocità massima di 20m/s. La batteria si ricarica completamente in 30 minuti mentre una carica dura in media 50 minuti. Nel caso in cui la zona da sorvegliare sia estesa è possibile installare due o più GuarDrone, in maniera tale che l’intera proprietà sia sempre monitorata e sorvegliata, garantendo una copertura temporale completa ed efficace. Le notifiche di allarme rilevate vengono inviate real time alla centrale di controllo operativa Pegaso, pronta ad intervenire in loco 24 ore su 24”.

“Ma la vera rivoluzione apportata da GuarDrone sussiste proprio nei vantaggi di una telesorveglianza autonoma e continuativa che si affianca al servizio di guardia armata integrandone le potenzialità, il tutto senza alcuna necessità di operazioni manuali con i droni o le app da parte dei proprietari dei siti”, ribadiscono Carlotto e Tucci. “La possibilità di noleggio a medio e lungo termine consente, inoltre, da un lato di abbattere i costi dell’acquisto diretto e, dall’altro, in caso di eventuale guasto, garantisce una tempestiva riparazione o sostituzione del drone con il supporto sempre attivo della guardiania da parte degli operatori della centrale operativa Pegaso”.

https://cyberati.it/

https://www.pegasosecurity.it/