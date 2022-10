Cybersecurity, Musa Formazione alla 7ª edizione di ConfSec

Ottobre 7, 2022

7 ottobre 2022. Musa Formazione, azienda leader nel settore dei servizi di formazione nata nel 1996 e con oltre 80.000 iscritti ai propri corsi, fa della cybersecurity uno dei suoi cavalli di battaglia, tanto da proporre dei percorsi di formazione completi, pratici e professionalizzanti nel settore della Sicurezza Informatica. I corsi sono propedeutici all’ottenimento di certificazioni importanti, tra queste citiamo CompTIA (ente riconosciuto a livello internazionale nel settore). Tra gli utenti che hanno frequentato i corsi, anche professionisti che lavorano già nel settore in grandi realtà aziendali.

L’attenzione verso una tematica così attuale e delicata come la cybersecurity ha portato Musa Formazione alla partecipazione a ConfSec, il più importante evento sulla sicurezza delle informazioni del sud Italia, giunto alla sua settima edizione. Nato con l’obiettivo di sensibilizzare gli imprenditori e gli amministratori pubblici sui rischi del cyber crime e sulle conseguenze dannose che ha sul business, ConfSec è diventato l’evento di riferimento per l’intero Sud Italia sui temi della sicurezza tecnologica.

Massimo Chirivì (Coordinatore e Senior Trainer Area ICT Security di MUSA Formazione) è intervenuto nel corso del panel “SKILL GAP TRA ESIGENZE OPERATIVE E FIGURE PROFESSIONALI”, facendo una panoramica sul contesto attuale del settore e sottolineando la mancanza di figure professionali in grado di soddisfare le esigenze operative di aziende pubbliche e private, evidenziando le conseguenze che tale lacuna produce sullo scenario economico, politico e sociale.

Musa Formazione si inserisce proprio in questo contesto, cercando di creare valore e proponendo soluzioni alle società che vogliono colmare questa lacuna. Emblematica, in tal senso, la testimonianza di Mario Profumo (CISO di Enel) che ha spiegato come, grazie a Musa Formazione e ai suoi corsi, tale gap è stato colmato dalla realtà da lui rappresentata.

Riccardo Campana, fondatore e titolare di Musa Formazione, ha voluto ribadire: «Siamo una family company tutta italiana che con attenzione e cura si è posta da oltre vent’anni sul mercato, ottenendo prestigiosi risultati, tenendo sempre a cuore il nostro orientamento legato alle necessità della società. Il tema della cybersecurity oggi è più che mai attuale e delicato. Proprio per questi motivi abbiamo attivato un percorso di formazione completo, formando migliaia di professionisti che oggi proteggono le nostre aziende. La nostra presenza a ConfSec è la testimonianza del costante impegno nel dotare il mercato del lavoro di professionisti competenti e certificati».