Da Affitto Pro a Unico Immobiliare: Top Rent Srl, soluzioni redditizie e innovative per un immobiliare su misura

Gennaio 8, 2024

(Adnkronos) – Padova, 8 gennaio 2024, – Top Rent Srl, azienda specializzata nel settore immobiliare guidata da Riccardo Biolo, consolida la sua presenza nel mercato attraverso i suoi quattro distintivi brand: Affitto Pro, Homstudent, Unico Immobiliare e Italstay. Quattro esperienze che interpretano la trasformazione di un mercato sempre più attento al valore della qualità dell’offerta.

Affitto Pro: una rivoluzione nel modo in cui gli investitori immobiliari si approcciano alle locazioni

Affitto Pro offre un servizio completo e personalizzato che va dalla ricerca e selezione degli immobili, alla loro progettazione e ristrutturazione, fino alla gestione complessiva dell’immobile. Ciò permette agli investitori di trasformare con facilità il loro capitale in immobili già a reddito, eliminando la necessità di gestire direttamente ogni fase del processo.

Una delle chiavi del successo di Affitto Pro risiede nella capacità di massimizzare i rendimenti, evitando il classico rendimento del 3-4% e i rischi degli affitti a lungo termine per focalizzarsi su rendimenti del 7-8% a salire, grazie agli affitti brevi o studenteschi. Si rivolge specificamente a piccoli o medi investitori che cercano assistenza professionale per ridurre il rischio di insolvenza, offrendo un’alternativa più sicura e redditizia rispetto agli affitti tradizionali a famiglie.

Viene eliminata la complessità di doversi rivolgere a più figure professionali come agenzie, progettisti, imprese edili e property manager. Fornendo un unico punto di contatto, Affitto Pro semplifica significativamente il processo per gli investitori, permettendo loro di godere dei benefici degli investimenti immobiliari ricercati sulla base delle specifiche richieste dell’investitore, senza le tipiche preoccupazioni gestionali.

Attualmente, Affitto Pro è presente in 6 città con l’obiettivo di espandersi a 10 entro la fine dell’anno prossimo. Questo testimonia la forte crescita e l’accettazione del mercato verso il modello proposto. Il brand, parte del gruppo Safebox, amministra circa 400 contratti di affitto ogni anno, un numero che sottolinea la fiducia e la solidità che ha saputo costruire nel settore.

Homstudent, alloggi per studenti con formula tutto incluso

Dedicata alla locazione di stanze per studenti, Homstudent offre una soluzione “tutto incluso” che elimina le problematiche tipiche della gestione abitativa. Con appartamenti situati nelle migliori zone, vicino ai mezzi pubblici e ai servizi essenziali, Homstudent si distingue per la trasparenza e la facilità di lettura dei suoi contratti, garantendo un’esperienza universitaria senza sorprese.

Unico Immobiliare: personalizzazione e efficienza nel real estate

Unico Immobiliare si pone come un’agenzia immobiliare su misura, permettendo ai clienti di scegliere la provvigione da pagare. Con un metodo di lavoro collaudato in vari step e la garanzia di vendita in 150 giorni, offre pacchetti personalizzati, contrastando l’approccio standardizzato delle agenzie tradizionali. La promessa è un servizio altamente personalizzato e professionale, adattato alle specifiche esigenze dei clienti.

Italstay, eccellenza nelle locazioni a breve e medio periodo

Specializzata in locazioni di lusso a breve e medio termine nelle principali città italiane, Italstay dispone di oltre 70 immobili in Veneto, Emilia e Lombardia. Si focalizza su strutture appetite dal flusso turistico. È stata messa a punto una piattaforma che permette ai proprietari di monitorare le prenotazioni. Si tratta di una realtà nata con l’obiettivo di servire clienti esigenti, garantendo esperienze uniche.

La visione di Riccardo Biolo: innovazione e professionalità

Riccardo Biolo, guida di Top Rent Srl e del gruppo immobiliare Safebox, è un visionario imprenditore con una profonda conoscenza del settore immobiliare. Laureatosi in Ingegneria Gestionale all’Università di Padova nel 2004, la sua carriera ha incluso un percorso ricco di esperienze, culminato nella creazione di un metodo collaudato per la gestione di oltre 400 appartamenti e stanze in tutto il Nord Italia. Biolo è anche autore di diversi libri, alcuni diventati bestseller su Amazon, consolidando così il suo ruolo di esperto nel settore.

Con Affitto Pro, Homstudent, Unico Immobiliare e Italstay, Top Rent Srl continua a definire nuovi standard nel mercato immobiliare, combinando innovazione, efficienza e un approccio centrato sul cliente.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency