Da cento anni, il gruppo BOER è a servizio dell’ambiente e delle costruzioni

10 Aprile 2024

(Adnkronos) – La storica azienda di Cordenons (PN) è leader nella costruzione di impianti per la depurazione delle acque reflue e nella realizzazione di manufatti in calcestruzzo personalizzati.

Cordenons (PN) 10/04/2024Perseveranza, determinazione, competenza: sono queste le parole giuste per descrivere Boer Group, azienda specializzata nella realizzazione di manufatti in cemento e di sistemi di depurazione. Una realtà presente sul mercato da quasi cento anni, un’impresa che, grazie alla combinazione di tradizione e innovazione, dal 1928 sopravvive crisi economiche, mutamenti sociali e ricambi generazionali.

Il gruppo BOER, attualmente attivo con più settori operativi, si distingue per la sua ampia portata e specializzazione. La prima divisione si dedica alla produzione di manufatti in calcestruzzo destinati all’edilizia e alle opere civili, comprendendo la realizzazione di vasche monolitiche in cemento armato di considerevoli dimensioni e manufatti personalizzati. La seconda ampia divisione focalizza la sua attività sulla progettazione, e implementazione di impianti per la depurazione delle acque reflue, sia di origine civile che industriale. Tra i prodotti di spicco in questo ambito figurano impianti di disoleazione, chimico-fisici, sistemi a filtrazione, fitodepurazione e impianti biologici a fanghi attivi. Da oltre tre decenni, inoltre, il gruppo organizza convegni e seminari sull’argomento della depurazione, accompagnati dalla pubblicazione di manuali tecnici, diffusi su scala nazionale. Le attività comprendono, altresì, consulenze in materia ambientale, la gestione di impianti di depurazione e un servizio di assistenza post-vendita dedicato alla clientela.

“Il nostro punto di forza è la capacità di realizzare opere customizzate, cucite in maniera sartoriale sulle esigenze del cliente”, spiega Mauro Boer. “Prestare attenzione continua e offrire supporto pre e post-vendita per noi è una vera e propria missione: vogliamo che chi compra un nostro impianto, costruito sulle sue necessità e quindi unico nel suo genere, compri anche il miglior servizio disponibile sul mercato. Parliamo di sistemi che necessitano una manutenzione continua e accurata, un costante controllo e analisi delle performance e dei processi. Dall’installazione dell’impianto alla messa in servizio: quella che offriamo è una prestazione end-to-end che prevede assistenza ricambistica e l’impostazione di programmi di gestione che facilitano la vita del cliente”.

Lavorando con tutte le tipologie di acque reflue, il gruppo BOER si presta allo sviluppo di impianti per ogni settore produttivo. Nonostante questo, il target dell’azienda è rappresentato per la grande maggioranza da piccole o medie imprese, il che le permette di conservare quel carattere pratico e snello che l’ha sempre contraddistinta. “Non ci occupiamo degli impianti municipalizzati”, conferma Elena Boer. “Ma proponiamo soprattutto impianti interrati, a basso impatto ambientale, in grado di gestire le acque di processo di aziende comunque di medie dimensioni. Sempre in termini di sostenibilità ambientale, assodato che un impianto che funziona ed è gestito bene è già, di per sé, un grosso aiuto per il territorio, da un po’ di anni stiamo implementando impianti a ciclo chiuso, che consentono la depurazione delle acque di lavorazione e il loro riutilizzo nel processo produttivo. Questo sistema garantisce un risparmio di acqua che in molti casi arriva fino all’80 percento. Un’ottima forma di tutela della risorsa idrica, una tecnologia sulla quale stiamo investendo con successo”.

Con soluzioni come questa appena descritta, gli impianti non hanno bisogno di particolari autorizzazioni e, in ogni caso, BOER è in grado di fornire supporto anche nella gestione burocratica dei permessi previsti dal legislatore. Una consulenza esperta che accompagna il cliente in ogni processo. “La nostra azienda ha fatto della flessibilità e della diversificazione le sue armi più efficaci”, racconta il titolare Mario Boer. “Mantenere un profilo basso ci permette di seguire i nostri clienti in ogni decisione, consigliandoli verso la scelta più responsabile e consapevole. Il nostro approccio ci vale la totale fiducia di chi si rivolge a noi. Ciò dimostra che la nostra azienda non è solo una tradizione che si rinnova da tre generazioni, ma è sinonimo anche di competenza, affidabilità, innovazione”.

boerpiùdicosì

https://boer.it/