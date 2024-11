Da domani le Black Friday Weeks di Mirabilandia

12 Novembre 2024

(Adnkronos) – Fino al 2 dicembre le offerte per la stagione 2025 con la nuova area Nickelodeon Land

Biglietti a data aperta, abbonamenti e pacchetti parco + hotel

Ravenna, 12 novembre 2024 – Dal 13 novembre al 2 dicembre tornano le Black Friday Weeks per acquistare il grande divertimento di Mirabilandia e Mirabeach a prezzi super scontati. Venti giorni per scegliere fra diverse tipologie di abbonamento con benefit esclusivi, e godere della nuova stagione del Parco divertimenti più grande d’Italia.

Il 2025 sarà anche l’anno di una grande novità: Nickelodeon Land, la nuova casa di Chase, Marshall e Skye, SpongeBob e Patrick le Tartarughe Ninja e Dora. Grazie alla collaborazione con Paramount Global, Mirabilandia si arricchirà di una nuova area dedicata alle famiglie con bambini e giovani adulti con imperdibili attrazioni tutte da scoprire.

Questo il dettaglio delle offerte in vendita online su mirabilandia.it per rinnovi e primo abbonamento:

abbonamento Bronze a soli 64,90€

ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura fino al 26 ottobre 2025 (escluso dal 9 al 24 agosto) /tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco

abbonamento Silver a soli 69,90€

ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura/ sconto del 40% sul parcheggio auto e moto/ sconto del 10% su acquisti nei negozi e ristoranti/ tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco/ abbonamento a Mirabeach con integrazione di soli €39,90 al prezzo dell’abbonamento

abbonamento Gold a soli 99,90€

ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni/ sconto del 50% sul parcheggio auto e moto/ 1 biglietto omaggio da regalare ad amici e parenti/ speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato/ sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti/ tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco/ ingresso gratuito nei parchi europei del Gruppo Parques Reunidos

abbonamento VIP a soli 119,90€

ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni/ parcheggio auto e moto gratuito/ 2 biglietti omaggio da regalare ad amici e parenti/ speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato/ riduzione del 50% per l’acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero a Mirabilandia/ sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti/ tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco/ ingresso gratuito nei parchi europei del Gruppo Parques Reunidos

Durante le Black Friday Weeks sarà possibile acquistare anche il biglietto giornaliero a data aperta – valido per qualsiasi giorno della stagione 2025 – a soli €36,90 per adulti e €34,90 per la tipologia ridotto.

In promozione anche il pacchetto parco + hotel con un esclusivo sconto del 10%.

Per ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it

Con le promozioni delle Black Friday Weeks di Mirabilandia risparmi fino a 40€ e ti assicuri tutto il divertimento della stagione 2025

Per ulteriori informazioni e per scoprire i dettagli di tutte le offerte e promozioni in corso: www.mirabilandia.it

850.000 mq, oltre 35 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande parco divertimenti in Italia. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il Parco da Guinness dei primati: iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Il 2019 è stato l’anno di Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico dove è presente l’esclusivo Desmo Race, il roller coaster interattivo che simula la guida di una Panigale V4. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Nella stagione 2022 è stata inaugurata The Walking Dead, l’horror house del parco completamente ispirata al tema della nota serie tv americana. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Hot Wheels City-La nuova sfida”, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile più alto, 15 metri di altezza, mai eseguito prima in un parco divertimenti. Ad animare le vie del parco e alcuni spettacoli sono arrivati anche i famosi personaggi di Nickelodeon. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un Parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 emozionanti scivoli, un’esclusiva area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq.

Ufficio Stampa Mirabilandia – Adnkronos Comunicazione – Rosanna Palma +39 3476160793 – rosanna.palma@adnkronos.com