Da Marcello: “L’Osteria tradizionale romana, un patrimonio culinario intramontabile”

Marzo 6, 2024

(Adnkronos) – La cucina romana autentica e genuina si racconta e si rinnova, tra sapori antichi e gusti contemporanei

Roma, 6 marzo 2024.La cucina tradizionale romana proposta dall’Osteria Da Marcello rappresenta un patrimonio culinario unico, tramandato attraverso generazioni, che mira a preservare non solo i sapori, ma anche i saperi legati alle preparazioni lente e alla degustazione di piatti ricchi ed intramontabili.

Nel panorama culinario contemporaneo, il valore della tradizione dell’Osteria Da Marcello a Roma, si erge come custode di un patrimonio gastronomico affascinante. La vecchia osteria, simbolo di autenticità e convivialità, offre ricette che racchiudono e conservano il tempo ed i ricordi.

“Ci piace accogliere i nostri ospiti come parte integrante della nostra famiglia, nella nostra Osteria si respira l’atmosfera informale di casa. Per noi lo stare a tavola va oltre il semplice atto di nutrirsi, è un momento di ritrovo, di condivisione e di benessere, dove le persone si incontrano per gustare cibi prelibati in compagnia e allegria”, sottolinea Esteban Galiano che, insieme alla sua famiglia gestisce il locale. “Le vecchie osterie offrono un rifugio dalla frenesia della vita moderna, qui il tempo sembra rallentare, consentendo ai commensali di immergersi in un’atmosfera calda e ospitale, in cui il piacere di mangiare diventa un’esperienza sensoriale completa”.

L’Osteria Da Marcello si trova in via dei Campani 12, angolo via dei Messapi, nel cuore del quartiere San Lorenzo. Dal 1961 è simbolo della grande tradizione della cucina romana tipica, conservandone l’essenza in una location vintage e gioiosa che rispecchia la storia di Roma, ma con un tono raffinato che Esteban conferisce grazie alla sua lunga esperienza nel settore dell’hotellerie di lusso, fornendo il massimo del servizio e della qualità ai propri ospiti. In un contesto di ristorazione sempre più diversificata, i clienti vegani e vegetariani possono comodamente condividere un tavolo con commensali dalle preferenze alimentari più disparate. Questo è reso possibile grazie ad un menù ricco e sfaccettato che rispetta la tradizione ma che è in grado di soddisfare i palati più esigenti.

“Le materie prime che utilizziamo sono scelte con estrema cura, privilegiando ingredienti locali e stagionali che esprimono la ricchezza del territorio e rappresentano una delle tradizioni gastronomiche più famose al mondo. Fondiamo il nostro lavoro su una scelta primaria: la qualità, sempre, per i nostri ospiti”, sottolinea Galiano. “La pasta fresca artigianale è indubbiamente uno dei pilastri della nostra cucina, con proposte tradizionali come la carbonara, la cacio e pepe, la gricia e l’amatriciana, per le quali utilizziamo ingredienti semplici, come guanciale, pecorino romano, pepe nero e olio evo, creando piatti dal gusto deciso e avvolgente. Un altro elemento distintivo della nostra cucina tradizionale, sta nella selezione di formaggi artigianali dei piccoli produttori del Lazio: come ‘il Buono della Tuscia’, prodotto esclusivamente con latte fresco vaccino e ovino dal sapore intenso, ricco e particolarmente aromatico, il Conciato di San Vittore, uno dei formaggi più antichi della regione, oggi pressoché dimenticato, che si caratterizza per la lavorazione della crosta con circa quindici erbe aromatiche e l’Erborinato, un formaggio a latte pastorizzato che racchiude sentori di sottobosco con una spiccata nota piccante. La passione, la continua ricerca e l’attenzione per la materia prima si declina anche nella scelta di legumi e verdure fresche biologiche e di stagione, per le quali ci rivolgiamo all’azienda agricola Mascitelli, sita nel cuore dell’altopiano del Fucino, con la quale condividiamo appieno il valore del rispetto per la terra e l’ambiente, garanzia di genuinità e qualità”.

Il forte legame con il territorio e la sua cultura gastronomica uniti alla vocazione del vivere bene, conferiscono all’Osteria Da Marcello quell’identità tipicamente romana che continua ad essere un faro culinario nel panorama gastronomico italiano nel mondo.

Contatti:

Osteria da Marcello

https://www.osteriadamarcello.com

https://www.facebook.com/osteriadamarcello

Via dei Campani, 12 San Lorenzo Roma

Tel: 06 4463311

Mobile/ Whastapp: 349 6494568