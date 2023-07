Da Roma alla Florida: promuovere l’eccellenza italiana nel mondo

Luglio 5, 2023

(Roma, 5 luglio 2023) – La seconda edizione del M.Ro – Italian Delegation Made in Italy al FITCE.

Roma, 5 luglio 2023 – Nella Sala Parlamentino del MIMIT, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, via Veneto 33 in Roma il 6 luglio alle 17.00 ci sarà una tavola rotonda organizzata da M.Ro Italian Delegation Made in Italy in collaborazione con il Governo della Florida, la Broward County, e in particolare con il Florida International Trade Cultural Expo l’opportunità di prendere parte al Fitce 2023 a Fort Lauderdale il 4 e 5 ottobre prossimo, un Expo dove partecipano 60 nazioni.

A fare gli onori di casa Romina Nicoletti CEO M.Ro – Italian Delegation Made in Italy e Fitce Country Chair Ambassador to Italy, modererà Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-novation. Interverranno esponenti del mondo politico istituzionale Mimit. Masaf, comune di Roma ed imprenditoriale.

Paola Isaac Baraya direttore del Fitce dello ufficio sviluppo economico international Trade della Broward County Florida, Avv . Massimo Reboa – Reboa Law Firm e Partner di M.Ro del neocostituito Consulting Hub per il MADE IN ITALY in Florida, dal settore delle nanotecnologie Ing. Cosimo De Russis della HT Material Science , dal settore vinicolo Carlotta MENARINI di Donne Fittibaldi, dal settore nautico Daniele Parisi della tornado yachts, per il settore food presidente della CRIK CROK Francesca Ossani ed Emilia Montebovi della MONTEBOVI , dal settore home comfort – fashion un rappresentante di Zuccastregata.

Parteciperanno dal mondo associativo Federmanager Academy il direttore DOTT. FEDERICO MIONI, il Presidente di Federitaly Carlo Verdone , Tommaso Loidice Presidente UNAPOL.

L’occasione per le imprese italiane è evidente: la Florida rappresenta la principale porta d’accesso al mercato americano e continentale. Verranno presentati servizi innovativi per supportare le imprese nella conoscenza dei mercati da parte di un pool di professionisti diversi che mi piace pensare sappiano offrire anche una diversa interlocuzione e narrazione del nostro paese nel mondo. Inoltre Italian delegation è una piattaforma, un format replicabile nel mondo che mira a divulgare e promuovere l’eccellenza italiana nel mondo.

Sarà l’occasione inoltre per conferire il premio LEADER del made in Italy a Anna Fendi Venturini che l’anno scorso ha trainato la prima edizione di Italian delegation made in Italy al Fitce che si è distinta, la prima tra le altre provenienti da 60 nazioni.

Il direttore del FITCE Paola Isaac Barayaha quest’anno dedicato un padiglione la MADE IN ITALY con l’intenzione di intensificare le relazioni commerciali tra Italia e Florida-USA

Fondazione E-novation

Sede: “Palazzo Marescalchi Belli”

Piazza del Porto di Ripetta, 1 | 00186 | Roma | Italia

fondazioneenovation@gmail.com | +39 339 877 2770

Web: https://www.e-novation.it/