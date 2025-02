Da Sanremo, tra formazione AI e startup, il WMF lancia il Music Fest 2025: appuntamento a Bologna

24 Febbraio 2025

– Un successo di formazione sull’AI e un’importante vetrina per l’imprenditoria innovativa italiana quella creata a Sanremo 2025 da WMF – We Make Future. Con gli appuntamenti del 12 e del 15 febbraio, Search On Media Group e WMF We Make Future hanno animato il palafiori di Casa Sanremo coinvolgendo i principali esperti di intelligenza artificiale e organizzando la finale della startup competition Future of Music che ha visto trionfare la startup Volumio attesa ora in Silicon Valley per il prossimo evento WMF. Presenti agli appuntamenti e premiati nell’occasione anche il CEO FIMI – Federazione Industria Musica Italiana Enzo Mazza, e Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, organizzatore di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza. Da Sanremo, lanciato anche il WMF Music Fest 2025, la nuova edizione del festival musicale in programma dentro al WMF, dal 4 al 6 giugno a BolognaFiere. Tra gli sponsor e partner delle iniziative Sanremesi anche Regione Puglia, Hospitality, Chateau D’Ax, M.O.R.E, Casa Sanremo, Casa Sanremo Invest, Billboard Italia, Immediate Accelerator.

Bologna, 24/02/2025

Si è conclusa con grande successo la partecipazione di WMF – We Make Future e della sua realtà organizzatrice Search On Media Group alla settimana del Festival di Sanremo 2025. Per la prima volta, la Fiera Internazionale sull’Innovazione AI, Tech & Digital ha portato la sua expertise nella città ligure, arricchendo il palinsesto della kermesse musicale più importante d’Italia con eventi dedicati all’intelligenza artificiale, all’innovazione nel settore musicale grazie al mondo startup e con l’annuncio del WMF Music Fest 2025, in programma dal 4 al 6 giugno a Bologna proprio all’interno del WMF.

Il 12 febbraio, presso Casa Sanremo al Palafiori, si è tenuto un appuntamento interamente dedicato alla formazione sull’intelligenza artificiale applicata all’industria musicale. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti del settore tra cui Alessio Pomaro (Head of AI di Search On Media Group) e Andrea Dragotta (Full Stack Web Developer di Search On Media Group), che hanno condiviso con i professionisti presenti le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie nel campo della promozione, distribuzione e interazione con il pubblico. Premiato sul palco WMF, in occasione dell’appuntamento, anche Enzo Mazza (CEO di FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana), in virtù dell’impegno per lo sviluppo innovativo del settore musicale.

“Siamo molto soddisfatti dell’interesse riscontrato nelle nostre iniziative a Sanremo. La formazione sull’intelligenza artificiale ha registrato ampia partecipazione, così come la finale della startup competition che ha consentito di valorizzare progetti imprenditoriali innovativi potenzialmente disruptive per il comparto musicale” ha dichiarato Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF

Il 15 febbraio, sempre al Palafiori, si è svolta invece la finale della Startup Competition del WMF “Future of Music” – Sanremo Edition. La competizione ha visto emergere come vincitrice Ticketoo, una piattaforma di secondary ticketing etico che, grazie a una tecnologia proprietaria, impedisce l’accesso ai bot e traccia il costo originario dei biglietti, evitando la rivendita a prezzi maggiorati. Altre startup finaliste hanno ricevuto riconoscimenti speciali: Forte! ha ottenuto il premio OVHcloud, consistente in 10.000 euro in servizi cloud e formazione, mentre CORRD si è aggiudicata il premio speciale con la partecipazione all’evento del WMF in Silicon Valley il prossimo 18 marzo: un’importante occasione di connessione con investitori, VCs e grandi aziende dell’ecosistema americano. A volare in Silicon Valley con il WMF anche un’altra startup premiata dal brand internazionale di Search On in occasione della startup competition organizzata da Casa Sanremo Invest: si tratta di Rosso, progetto che si pone l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per i pazienti riceventi di sangue, che oltre alla partecipazione all’evento di WMF a San Francisco, porta a casa anche la propria presenza al WMF 2025, con possibilità di accesso alle iniziative di business dedicate alle startup durante la tre giorni di fiera. In occasione della finale, premiata sul palco WMF anche la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli, in virtù del lavoro a supporto dello sviluppo innovativo e sempre più accessibile del settore Ho.Re.Ca., anche grazie al coinvolgimento di startup innovative. Tra le iniziative attivate nell’ultimo anno infatti, Startup For Hospitality, la call realizzata insieme a WMF – We Make Future.

“Durante il Road to WMF 2025 composto da varie tappe italiane e internazionali selezioniamo le migliori startup e le mettiamo in connessione con più ecosistemi innovativi nel mondo con l’obiettivo di supportarne lo sviluppo e alimentare al contempo la crescita di un ecosistema globale” continua Lombardo “Qui a Sanremo inoltre cogliamo l’occasione per anticipare la prossima edizione del nostro festival musicale, il WMF Music Fest che durante la tre giorni in fiera a Bologna, porta sul palco principale grandi artisti e crea occasioni di visibilità anche per band emergenti, attraverso contest dedicati. Dopo artisti come Manuel Agnelli, Gaia, Irama, Dardust per citarne alcuni delle passate edizioni, anche quest’anno avremo una line up molto interessante. A breve annunceremo i primi nomi dell’edizione 2025″

Il WMF Music Fest 2025: tre giorni di concerti, dj set e performance artistiche

Durante la settimana sanremese, WMF ha annunciato ufficialmente l’edizione 2025 del WMF Music Fest, il festival musicale che si terrà all’interno del WMF dal 4 al 6 giugno 2025 presso BolognaFiere. Il WMF Music Fest offrirà tre giorni di concerti, esibizioni live, DJ set e performance artistiche, coinvolgendo artisti di successo, band emergenti, solisti e gruppi, oltre a buskers e creativi di diversi ambiti. L’obiettivo è creare un’esperienza musicale immersiva che celebri la diversità artistica, l’innovazione del comparto e promuova nuovi talenti nel panorama musicale internazionale.

Oltre al Music Fest, durante il WMF – We Make Future si svolgeranno numerosi eventi tematici di rilevanza internazionale, come il World Startup Fest, evento di riferimento per startup, investitori e scaleup, il Creators Fest, la più grande iniziativa d’Italia per i Creator e le loro Community che accoglie alcuni dei più importanti creator digitali, e l’AI Global Summit, che riunisce esperti, aziende e stakeholder per discutere il futuro dell’intelligenza artificiale. Queste manifestazioni rappresentano occasioni imperdibili per esplorare i vari ambiti dell’innovazione AI, tech e digital, offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto con i principali protagonisti e stakeholder del settore, riuniti a Bologna da tutto il mondo.

La presenza di WMF a Sanremo rappresenta una tappa significativa del percorso “Road to WMF 2025”, che dopo il CES di Las Vegas e Sanremo, prosegue il 26 e 27 febbraio a Milano conAI Festival, giungendo poi in Silicon Valley, a San Francisco, il 18 marzo con l’evento WMF dedicato all’ecosistema AI internazionale e culmina con l’evento principale, la fiera WMF – We Make Future, in programma dal 4 al 6 giugno 2025 presso BolognaFiere.

WMF desidera ringraziare i partner che hanno reso possibile il successo degli eventi a Sanremo: Casa Sanremo, Casa Sanremo Invest, Immediate Accelerator e Billboard Italia. Un ringraziamento speciale va al design partner Chateau D’Ax e agli sponsor Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, Regione Puglia e M.O.R.E. per il loro prezioso supporto.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul percorso verso il WMF 2025 e sul WMF Music Fest, è possibile visitare il sito ufficiale e seguire i canali social dell’evento..

Link Utili: WMF – We Make Future – WMF in Silicon Valley – WMF Music Fest

WMF – Fiera Internazionale sull’Innovazione: AI, Tech e Digital

Il 4 – 5 – 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e più di 90 stage formativi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group – Humans Leading Innovation

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Per informazioni e materiale Ufficio Stampa WMF: press@wemakefuture.it / Tel: 051 0951294