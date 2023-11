Da un anno è disponibile in Italia ContoEnjoy: facile, veloce e accessibile a tutti

Novembre 8, 2023

(Adnkronos) – ContoEnjoy è un network bancario globale che permette di avere un conto corrente online in pochi minuti, sia per privati che per aziende. Una soluzione conveniente per tutti, anche coloro che trovano difficoltà ad avere questo servizio in Italia.

Roma,8/11/23. Soggetti privati e aziende, nonché cittadini e società a cui il conto è stato chiuso per vari motivi o che non riescono ad aprirlo, pur avendo denaro a disposizione. Oppure che desiderano aprire un conto corrente in Italia, pur non essendo residenti o non iscritti alla camera di commercio Italiana. Sono centinaia di migliaia in Italia i cosiddetti “esodati bancari” che non hanno accesso a conti correnti. Stiamo parlando di una percentuale che supera il 20%. Una soluzione a questa problematica è offerta oggi dai servizi di ContoEnjoy, marchio di proprietà di White Financial UAB UK LTD, da un anno disponibile anche in Italia.

«La nostra idea parte dal principio di inclusione sociale e dal programma Enjoy Inclusion – spiega Francesco Coppa, presidente di Conto Enjoy -. Abbiamo intravisto le necessità di un target marketing non bancabile in Italia, un mercato di imprese e piccoli risparmiatori che ha forti limiti. ContoEnjoy non è interessata ai ritardi pregressi del cliente o al fatto che sia iscritto o meno al CRIF (Centrale Rischi Finanziari) o ad altre banche dati. Noi riteniamo che tutti i cittadini e le imprese europee abbiano diritto ad un conto corrente e ad una carta di pagamento Mastercard, qualunque sia la propria condizione economica e fiscale. In pratica noi crediamo nelle seconde opportunità: ContoEnjoy è il primo “online banking network” che consente, quindi, a cittadini ed imprese sia europee che extra europee di aprirlo in pochi minuti e direttamente on line».

L’attivazione di un conto corrente in ContoEnjoy è estremamente rapida: dopo appena 5 minuti viene inviata la carta di pagamento digitale gratuita che si può utilizzare sugli applicativi elettronici, come Apple Pay o Google Pay in tutto il mondo. Si è poi liberi di scegliere se acquistare anche la carta fisica. ContoEnjoy fornisce anche un conto corrente con IBAN Europeo in circuito SEPA. Si può scegliere tra più tipologie di conti, in base alle proprie esigenze finanziare, con costi chiari e fissi: conto base Enjoy, conto Easy, conto Business Pro e Business Corporate. «Non facciamo erogazione di denaro – specifica Francesco Coppa – ma ContoEnjoy è basato sulla capienza finanziaria di ogni cliente. I soldi sono depositati in sicurezza in un conto segregato della Paynetics Bank e garantito dalla Banca Centrale fino a 100.000 euro. Il risultato è l’opportunità che diamo a tutti di acquistare e aprire un conto bancario con un semplice click».

Altra particolarità di ContoEnjoy è la garanzia di un’assistenza online e telefonica per rispondere alle eventuali esigenze dei clienti. «Si possono contattare direttamente gli operatori nei nostri uffici interni via WhatsApp – spiega Francesco Coppa – e questo mette nelle condizioni qualunque cittadino europeo di gestire la propria pratica direttamente e non attraverso mail automatiche a risposta multipla».

Costi bancari chiari, procedure burocratiche estremamente snelle e flessibilità sono le peculiarità di ContoEnjoy. Per i privati è possibile anche richiedere piani “Privacy” ad ulteriore garanzia della propria riservatezza o per esigenze di impignorabilità.

