Dahua ottiene la certificazione CC EAL 3+ per la sua serie di telecamere di rete

21 Maggio 2024

HANGZHOU, Cina, 21 maggio 2024 /PRNewswire/ — Dahua Technology, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi AIoT incentrati sul settore video, annuncia con orgoglio di aver ottenuto con successo la certificazione Common Criteria (CC) EAL 3+ per le sue telecamere di rete. È un risultato che dimostra l’impegno di Dahua nella fornitura di soluzioni sicure e affidabili, conformi agli standard di sicurezza in materia di informazioni e con le pratiche ottimali del settore.

La certificazione Evaluation Assurance Level (EAL) 3+, rilasciata dal Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC), rappresenta uno standard di settore ampiamente utilizzato per la valutazione delle caratteristiche di prodotti e sistemi IT in materia di sicurezza. È riconosciuto da 31 paesi membri dell’organizzazione Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA), a cui aderiscono Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Giappone e altri ancora.

In qualità di standard più autorevole e influente a livello mondiale per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni, l’ottenimento della certificazione CC EAL 3+ verifica le solide misure di Dahua contro potenziali minacce alla sicurezza nel corso dell’intero processo di ricerca e sviluppo, produzione e consegna. Ciò dimostra anche la conformità delle capacità gestionali di Dahua in materia di sicurezza delle informazioni con standard di settore riconosciuti a livello internazionale.

Il processo di certificazione prevede valutazioni e test completi sull’ambiente di sviluppo di Dahua, sul suo ambiente di produzione, sulla supply chain, sulla valutazione delle vulnerabilità, sulla sicurezza personale e su molti altri aspetti. La valutazione della sicurezza si completa con SGS Brightsight, un laboratorio con sede nei Paesi Bassi specializzato nel settore e approvato dal progetto olandese per la certificazione nell’area della sicurezza IT (NSCIB, Netherlands Scheme for Certification in the Area of IT Security).

“Noi di Dahua diamo la priorità assoluta alle esigenze di sicurezza e fiducia dei nostri clienti. Con l’aggiunta della certificazione CC EAL 3+, i clienti sono certi di investire in una soluzione sicura e affidabile che offre una tranquillità senza paragoni, tutelando gli asset e garantendo la continuità delle operazioni”, ha dichiarato Max Xiang, Direttore dei prodotti IPC presso Dahua Technology.

Dahua osserva su base continua le pratiche ottimali del settore e mantiene gli standard di sicurezza più elevati in ogni aspetto delle attività aziendali. Oltre alla sicurezza dei prodotti e alla tutela della privacy, Dahua implementa rigorose misure di controllo qualità per consolidare la sicurezza della supply chain. Guardando al futuro, Dahua continuerà a dedicarsi al progresso del settore della sicurezza tramite soluzioni innovative e sicure, migliorando ulteriormente le proprie capacità in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati, e collaborando con i partner del settore per realizzare un ambiente AIoT affidabile.

Per maggiori approfondimenti sulle pratiche di cibersicurezza di Dahua visitare il sito www. dahuasecurity.com

