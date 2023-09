Dai energia alle tue avventure autunnali con le promozioni di EcoFlow

Settembre 15, 2023

MILANO, 15 settembre 2023 /PRNewswire/ — L’autunno è ormai alle porte ed EcoFlow, leader nell’offerta di soluzioni energetiche e lifestyle eco-friendly, è pronta a dare il via a un mese di promozioni stagionali. Dal 15 settembre al 15 ottobre, infatti, sono in programma sconti per chi è in cerca di soluzioni sostenibili per le proprie avventure all’aperto o per la vita di tutti i giorni.

Nel periodo di promozione sarà possibile acquistare una serie di dispositivi EcoFlow a prezzi competitivi. Dai generatori solari ai frigoriferi fino ai condizionatori portatili sono davvero numerose le occasioni sul sito di EcoFlow e nello Store Amazon dell’azienda.

Le offerte principali della promozione autunnale includono:

Oltre alla promozione, dal 18 al 25 settembre avrà luogo la EcoCredits Week, durante la quale i membri EcoFlow potranno godere di vantaggi ancora maggiori rispetto ai semplici sconti, oltre agli EcoCrediti, omaggi per l’acquisto di prodotti specifici e risparmi sui prodotti ricondizionati.

“Con la promozione autunnale intendiamo rendere ancora più accessibili le soluzioni energetiche sostenibili” afferma Joel Cibil Le Meudec, Senior European Key Account Manager at EcoFlow. “È un invito a sfruttare al meglio la stagione sia per chi è in cerca di avventure off-grid, ma anche per chi desidera ottimizzare il proprio setup energetico domestico. L’obiettivo di EcoFlow rimane quello di rimodellare l’accesso all’energia e siamo entusiasti di dare il benvenuto all’autunno con una promozione in linea con questa vision”.

Per maggiori dettagli su EcoFlow e sul suo impegno nelle soluzioni energetiche sostenibili, visitate il sito ufficiale italiano: https://it.ecoflow.com/

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un’azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche ecocompatibili con la vision di fornire energia a un nuovo mondo. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow si pone l’obiettivo di diventare un compagno affidabile e fidato in fatto di energia per persone e famiglie in tutto il mondo, offrendo soluzioni accessibili e rinnovabili dedicate alla casa, all’outdoor e agli spazi mobili. Oggi, EcoFlow ha sedi negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone, con oltre 2 milioni di utenti in oltre 100 mercati in ogni parte del mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow: https://it.ecoflow.com/

